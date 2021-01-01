أخبار الزمالك اليوم | رفض طعن مرتضى منصور، و"حبل الإنقاذ" من ورطة أشيمبونج

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الجمعة 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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المحكمة الإدارية العليا ترفض عودة مرتضى منصور للزمالك

أصدرت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين حُكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وعضو المجلس السابق "هاني زادة"، والذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

ولم يحضر جلسة المحكمة اليوم سوى مرتضى منصور وحارسه الشخصي وسط إجراءات أمنية مشددة.

الزمالك يُعلن نتيجة المسحة الطبية قبل مواجهة الترجي

أعلن الزمالك نتائج المسحة الطبية التي أجراها الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء في القاهرة.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك أن النتائج جاءت سلبية للجميع مما يؤكد جاهزية اللاعبين جميعًا للمباراة المرتقبة.

طارق سليمان يجد "حبل إنقاذ" الزمالك من ورطة أشيمبونج

أدلى طارق سليمان طبيب الزمالك السابق بتصريحات مهمة قد تُمثل حبل الإنقاذ لناديه من ورطة لاعبه السابق بنجامين أشيمبونج، والذي حكمت له المحكمة الرياضية بالحصول على 1.1 مليون دولار وتهديد النادي المصري بالحرمان من الانتقالات.

سليمان أكد أن اللاعب الغاني هو من أضر بنادي الزمالك بعدما قام بعلاج مشكلة العضلة الضامة لديه بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنه من نصح الإدارة آنذاك بالتخلي عنه لأن ما فعله بات يُهدد مسيرته كلاعب كرة قدم.

طارق سليمان يكشف التفاصيل الكاملة فى أزمة تسوية مستحقات أشيمبونج والزمالك #BE_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/JgJeV0OpFk — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 15, 2021

وأتم بأنه يمتلك المستندات اللازمة لدعم موقف الزمالك في القضية وإيضاح مدى الضرر الذي وقع عليه من اللاعب.

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