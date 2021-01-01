أخبار الزمالك اليوم | باتشيكو يرفض عودة "شيفو" .. وجلطة سراي يحدد موقفه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 فبراير 2021.

القباني: الزمالك كان سيظهر بنفس مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

أكد وائل القباني، لاعب نادي الزمالك السابق، على أن ناديه كان سيظهر بنفس الأداء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

القباني قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الأهلي لم يستطع السيطرة على الكرة أمام بايرن ميونخ، ولو كان الزمالك في مكانه سيظهر بنفس الشكل".

إسلام عوض: حظي كان سيئًا مع الزمالك

أكد إسلام عوض، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه واجهه سوء الحظ مع القلعة البيضاء في تجربته بالقميص الأبيض، مشيرًا إلى أنه لعب مباراتين فقط بالدوري، وبعدها توقفت المسابقة، وكان اللعب بالبطولات الإفريقية فقط.

عوض قال خلال تصريحات تليفزيونية، لو كنت في إنبي حاليًا وسأنتقال للزمالك، كانت الصفقة ستصل إلى 30 أو 40 مليون جنيه، بناءً على الأرقام التي تعرض حاليًا، وسأحصل على 10 ملايين في الموسم الواحد".

جلطة سراي: لن نرفع قيمة شراء مصطفى محمد من الزمالك

أكد عبد الرحيم البيراك، نائب رئيس نادي جلطة سراي التركي، على أن ناديه لن يرفع قيمة شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالي، مشيرًا إلى أن كل ما تردد بأنهم ملزمون برفع قيمة شراء عقده غير صحيح.

البيراك قال خلال تصريحات لموقع "Sozcu" التركي: "سنشتري عقد مصطفى محمد هذا العام، لا أفهم سبب خروج هذه الأخبار، ولو وصل للزمالك عرضًا بـ20 مليون يورو لن يستطيع الموافقة عليه".

باتشيكو يرفض عودة عبد الشافي

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عودة محمد عبد الشافي في المباريات، خوفًا من تجدد إصابته.

عبد الشافي أنهى برنامجه التأهيلي، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، ولكن باتشيكو فضل منحه وقتًا أطول حتى يعود بشكل قوي.