أخبار الزمالك اليوم | استهداف موليكا، ومخاطبة الأهلي للتنازل عن قضية "نادي القرن"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 12 ديسمبر 2020.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب

يقص الزمالك شريط افتتاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن يدفع المدرب جايمي باتشيكو بالثنائي العائد من الإعارة أحمد فتوح وحميد أحداد من البداية.

التشكيل المتوقع يتكون من محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، فرجاني ساسي، طارق حامد، حميد أحداد، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

الزمالك يُحاول خطف موليكا من الأهلي

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مسؤولو الزمالك دخلوا في مفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم ستاندر لييج البلجيكي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الصحيفة أوضحت أن المهاجم يُعد من الأهداف الرئيسية للأهلي بطلب من المدرب بيتسو موسيماني، ولكن الزمالك يُحاول خطفه قبل غريمه استعدادًا لإمكانية رحيل مصطفى محمد إلى أوروبا.

الزمالك يطلب من الأهلي التنازل عن قضية "نادي القرن" وتعويض الـ50 مليون جنيه

أفادت مصادر صحفية مصرية أن مسؤولو الزمالك طلبوا من مجلس إدارة الأهلي التنازل عن قضية "نادي القرن" والمطالبة بتعويض قدره 50 مليون جنيه، وذلك في إطار فتح صفحة جديدة بين الناديين وعودة العلاقات إلى طبيعتها الودية.

الأهلي كان قد رفع قضية ضد الزمالك مطالبًا بتعويض مالي قدره 50 مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن الخاص به.

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