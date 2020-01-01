أخبار الزمالك اليوم | باتشيكو يرفض رحيل السعيد .. وشفاء الونش من كورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 6 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

باتشيكو يرفض رحيل عمر السعيد

أكدت تقارير صحفية، على أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رفض رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى نادي البنك الأهلي.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن باتشيكو رفض رحيل السعيد، لأن مركز الهجوم يعاني من نقص في الفريق،لكي يكون عمر السعيد بديلًا للمهاجم الأساسي مصطفى محمد، في تواجد أسامة فيصل أيضًا".

الونش يعلن شفائه من فيروس كورونا

أعلن محمود حمدي الونش، مدافع فريق نادي الزمالك، عن شفائه من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي يعاني منها منذ أسبوعين، وتسببت في غيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الونش كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر والتقدير للناس اللى كلمتني واطمنت عليا ودعولي بالشفاء، ربنا يخليكو ليا، وربنا يبعد عنكو كل شر يارب، المسحة سلبية".

الزمالك يرسل رسوم استئناف قضية كهربا

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، رسوم استئناف القلعة البيضاء ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن القلعة البيضاء قررت إرسالة مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد كهربا، لدى المحكمة الرياضية، كرسوم الاستئناف الخاص بالقضية.

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

تراجع نادي الزمالك، عن ضم اللاعب أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، هو من رفض ضم أمير عادل لصفوف الفريق الأبيض، بالرغم من إتمام التعاقد معه وتوقيعه على العقود.