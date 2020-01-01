أخبار الزمالك اليوم | رفض مناقشة عرض الأهلي .. وتجديد عقد فتوح

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 31 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 31 ديسمبر 2020.

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الزمالك يرفض مناقشة عرض الأهلي السعودي

رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك، مناقشة عرض الأهلي السعودي، من أجل استعارة المدافع محمود حمدي الونش، بسبب عدم تحديد إدارة النادي السعودي عرضه في الخطاب المرسل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك رفض مناقشة العرض، بسبب عدم جديته، حيث لا يحمل أي قيمة مالية أو أي تفاصيل للعرض المقدم.

الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، حتى عام 2024.

عصام قال خلال تصريحات تليفزيونية: "تم تجديد عقد الظهير الأيسر الشاب إلى 2024".

الزمالك: لا نمانع في رحيل مصطفى محمد

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن موقف ناديه من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع رحيله.

سالم أضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "لا نمانع رحيل مصطفى محمد في يناير، وذلك إذا تلقينا عرضًا يرضي طموحات اللاعب والنادي، وتم رفض عرض سانت إتيان الفرنسي لأنه لم يكن مرضيًا للزمالك".

الزمالك: متمسكون باستمرار ساسي وساعات تحدد موقفه

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن الساعات القادمة ستحسم موقف التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الجميع متمسك باستمراره.

سالم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "ساسي لاعب مهمة بتشكيل الزمالك، وكان له مستحقات متأخرة قدرت بقيمة 500 ألف يورو، والمفاوضات تسير حاليًا لاستمراره معنا".