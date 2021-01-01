أخبار الزمالك اليوم | "شيكابالا كتوتي" والاقتراب من ضم مهاجم لشبونة السابق

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 20 يناير 2021.

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أيمن يونس: شيكابالا بالزمالك مثل توتي بروما

أشاد أيمن يونس؛ مستشار شؤون الكرة بالزمالك، بدور محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، عقب الفوز أمام الجونة بالأمس.

وقال يونس، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "شيكابالا بالزمالك كتوتي بروما، قلت له ذلك عقب المباراة، هو لاعب لا يتكرر بل أنه أحد فلتات كرة القدم المصرية، وعليه أن يبقى في الزمالك، هو يقوم بدور مختلف مؤخرًا، يصحح أخطاء زملائه وينصحهم".

وأضاف: "شيكابالا قدم أمام الجونة مباراة لم رائعة، لم يقدم مثلها منذ زمن، فقط كان يحتاج لهز الشباك".

الزمالك: نقترب من ضم مهاجمي أجنبي على أعلى مستوى

أكد عصام سالم؛ المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ناديه اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي، حتى مع بقاء مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وقال سالم خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لجنة التعاقدات تسعى خلال الفترة الحالية لضم مهاجم أجنبي على أعلى مستوى، والمفاوضات قاربت على الانتهاء، هناك ثلاثة مهاجمين على الطاولة؛ إيطالي من أصل مصري، كاميرون وثالث برتغالي، وهو الأقرب، سبق له اللعب لسبورتنج لشبونة والمنتخب الأولمبي لبلده".

أشرف قاسم: ما فعله بنشرقي يحدث من أي لاعب

أوضح أشرف قاسم؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن غضب المغربي أشرف بنشرقي عند استبداله خلال مواجهة الأمس أمام الجونة، جاء لرغبته في مواصلة اللعب، مشيرًا إلى أنها مجرد نرفزة ملعب.

وقال قاسم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "ما فعله بنشرقي نرفزة ملعب وارد حدوثها من أي لاعب، لكن لا مبرر لفعله، عليه أن يتقبل الاستبدال".

وأضاف: "أشكر شيكابالا على احتوائه للموقف ومحاولته لتهدئة بنشرقي، فعل دوره كقائد للفريق، ولا مشكلة مع بنشرقي، هو مستمر معنا، وننتظر للموسم المقبل للتجديد له، في ظل بقاء موسمين في عقده".

فيديو: أهداف مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري 2021

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