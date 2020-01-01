أخبار الزمالك اليوم | تجميد غرامة الشناوي، وسبب فشل المفاوضات مع خربين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 14 ديسمبر 2020.

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اتحاد الكرة يُجمد غرامة الشناوي تسديدًا لديون الزمالك

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن اتحاد كرة القدم المصري جمد مبلغ 8 ملايين جنيه هي قيمة الغرامة المفروضة على أحمد الشناوي لصالح ناديه السابق "الزمالك" وحولها إلى خزينته بدلًا من منحها للنادي الأبيض.

ويعود ذلك القرار لوجود متأخرات لصالح اتحاد الكرة لدى الزمالك تتجاوز قيمتها الـ30 مليون جنيه عبارة عن غرامات ورسوم قيد متأخرة، علمًا أن لاعب بيراميدز الحالي سلم الاتحاد شيكًا بالمبلغ بالفعل.

باتشيكو يُعيد بنشرقي للتشكيل الأساسي أمام بيراميدز

أفادت مصادر صحفية مصرية أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قرر إعادة أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري يوم الخميس القادم.

اللاعب كان قد شارك من دكة البدلاء أمام المقاولون، ولكنه سيلعب منذ البداية أمام بيراميدز بدلًا من محمود عبد الرازق شيكابالا أو حميد أحداد.

وكيل لاعبين: الزمالك كان قريبًا من ضم خربين

قال وكيل اللاعبين أحمد يحيى أن الزمالك كان قريبًا من ضم عمر خربين مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

يحيى قال في تصريحات تلفزية "الهلال وافق على انتقال خربين للزمالك، لكن اللاعب فضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بهدف استعادة مستواه قبل الانتقال لناديه الجديد".

وأضاف "خربين طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون دولار سنويًا، الأهلي لم يُفاوضه أبدًا وأعتقد أن وجهته القادمة ستكون قطر أو الإمارات".

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