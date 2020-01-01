أخبار الزمالك اليوم | خطوة تفصل الشيخ، ومفاوضات مكثفة لدعم الوسط

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 5 ديسمبر 2020.

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الزمالك يسعى جاهدًا لضم لاعب وسط وادي دجلة

يُحاول الزمالك جاهدًا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.

وقد أفادت مصادر صحفية أن الأبيض عرض استعارة اللاعب لموسم واحد مقابل تخليه بالإعارة عن مصطفى فتحي وكريم بامبو، لكن مصدر في وادي دجلة أكد رفضهم الحصول على أي لاعب مقابل تخليهم عن عبد العاطي وإصرارهم الحصول على المال فقط.

خطوة تفصل أحمد الشيخ عن الزمالك

يُنتظر أن يُحسم في الساعات القليلة القادمة ملف تعاقد الزمالك مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي الذي فُسخ عقده بالتراضي مؤخرًا.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا يُرحب بارتداء القميص الأبيض، فيما أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك موافقته بانضمامه.

الشيخ سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك مساء اليوم السبت للحديث عن التفاصيل المالية الأخيرة قبل توقيع العقد.

الزمالك يستقر على تعديل عقود 4 لاعبين

قررت لجنة الكرة في الزمالك تعديل عقود 4 لاعبين من الناحية المالية، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبد الرحيم جنش.

اللجنة وكما أوضح الإعلامي أحمد شوبير رأت أن عقود اللاعبين لا تتناسب أبدًا مع جهدهم الكبير من الناحية المالية.

الأهلي يدعو الزمالك لاحتفالية الفوز بدوري الأبطال وذكرى نادي القرن

أفادت مصادر صحفية أن الأهلي سيدعو رئيس نادي الزمالك "أحمد بكري" لحضور احتفاليته الكبرى بذكرى حصوله على لقب نادي القرن وبتتويجه بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والتي ستُقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 20 ديسمبر القادم.

وأوضح مسؤولو الأهلي أنه لا يوجد ما يمنع دعوة الزمالك للمشاركة في الاحتفالية خاصة أن رئيسه بارك للفريق الفوز باللقب القاري.