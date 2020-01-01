أخبار الزمالك اليوم | "عودة سيسيه غير متاحة"، وتطورات مواجهة جازيل التشادي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 20 ديسمبر 2020.

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أشرف قاسم: عودة سيسيه في يناير غير متاحة

أكد أشرف قاسم مدير الكرة في الزمالك أن عودة عبد الرزاق سيسه المعار للاتحاد السكندري للفريق خلال الانتقالات الشتوية صعب جدًا وغير مطروح حاليًا.

موضحًا "المدرب جايمي باتشيكو طلب عودة سيسيه من الإعارة، لكن الأمر صعب جدًا وغير متاح لعدم وجود بند في عقد إعارته للاتحاد يسمح باستعادته خلال الانتقالات الشتوية، والاتحاد من الصعب أن يتخلى عنه في منتصف الموسم لأنه أحد عناصره الرئيسية، لا مجال سوى الانتظار حتى الصيف القادم لإعادته".

الزمالك: جازيل التشادي لم ينسحب من مباراة دوري الأبطال

أكد أشرف قاسم مدير الكرة في الزمالك أن فريق جازيل التشادي لم ينسحب من مواجهة الفريق في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا رغم عدم وصوله مصر حتى الآن.

مضيفًا "الفريق التشادي كان مقررًا أن يصل القاهرة ظهر اليوم الأحد، إلا أن مشاكل مع وزير الرياضة هناك حالت دون وصوله، لكن الفريق لم ينسحب مثلما يتردد في الإعلام".

تابع "سنواجه مشكلة حال تأخر وصول الفريق التشادي، لأن الكاف يطلب إجراء مسحة طبية للاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة، وسنتخذ خطوة للحفاظ على حقوقنا وهي خضوع اللاعبين لمسحة طبية وإرسال النتائج للاتحاد القاري".

إسماعيل يوسف: أمير مرتضى توصل لاتفاق شفوي مع ساسي وجنش وأوباما

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن أمير مرتضى منصور توصل لاتفاق بالفعل مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ويوسف إبراهيم أوباما وفرجاني ساسي على تجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس "ساسي لاعب مهم جدًا للزمالك ولديه رغبة كبيرة في البقاء مع الفريق، أمير توصل لاتفاق معه على تجديد عقده مقابل 1.6 مليون دولار سنويًا وهذا مبلغ جيد جدًا، ساسي سيتقاضى مبلغًا أكبر كبيرًا في أندية أخرى".

قناة الزمالك تكشف تفاصيل عرض فرنسي لمصطفى محمد وموقف النادي منه

هناك عرض لمهاجم الزمالك، وهناك ترحيب برحيله لكن بشرطين. التفاصيل هنا

الزمالك يجتمع لمنافشة العرض لضم مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية، على أن اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، ستعقد جلسة مع اللجنة الفنية برئاسة فاروق جعفر، من أجل مناقشة عدة ملفات، ضمنها العرض الفرنسي المقدم لمصطفى محمد، مهاجم الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى محمد تلقى عرضًا من فريق نانت الفرنسي، حيث سيتم مناقشة العرض، خاصة وأن اللاعب يريد خوض تجربة الاحتراف.

حقيقة وفاة رئيس لجنة إدارة الزمالك

نفى نادي الزمالك كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير النادي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

الزمالك نفى كل ما تردد حول هذا الأمر، عبر موقعه الرسمي، حيث نفى اللواء مصطفى البكري شقيق رئيس لجنة إدارة القلعة البيضاء شائعة وفاته، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.

الزمالك يعتمد تصور اللجنة التنفيذية

اعتمد نادي الزمالك، برئاسة أحمد بكري، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللجنة الفنية المسؤولة عن قطاع كرة القدم.

وضمت تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة أيمن يونس، وحسين السيد نائبًا له، وعادل عبد الواحد مسؤولًا إداريًان وإيهاب يكن منسقًا عامًا، وخالد رفعت مدير التسويق، ونصر عزام اللجنة القانونية.

عبد المنصف: فكرت في الاعتزال بعد 6-1 ووافقت على الانضمام للأهلي

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، على أنه كان يفكر في الاعتزال، بعد خسارة مباراة القمة الشهيرة مع نادي الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1.

عبد المنصف قال خلال تصريحات تليفزيونية: "وافقت على الانضمام للنادي الأهلي 3 مرات، ولكن الصفقة لم تتم في كل مرة، وكانت آخر مرة عندما كان يتولى حسام البدري تدريب الفريق الأحمر، وكنت ألعب في صفوف إنبي".