أخبار انتقالات الجزيرة | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو فخر أبوظبي

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الجزيرة في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو فخر أبوظبي

ماجد جزر

يأمل نادي الجزيرة الإماراتي، في تحقيق موسم رائع على الصعيد المحلي، حيث يسعى خلاله الفريق للعودة إلى طريق البطولات.

خلال الموسم الماضي فشل الفريق في الفريق شيئًا يذكر، وأنهى مشواره في دوري الخليج العربي، بالمركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن العين الرابع.

فخر أبوظبي حقق انطلاقة قوية في بداية دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، وتمكن الفريق من حصد 10 نقاط من 4 جولات، وحقق فيها 3 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل 15 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، ولم يتلق الفريق هزيمة إلا في الجولة الثانية عشرة، وكانت أمام الظفرة 2-3.

ولكن الأمور لم تسير على نفس النسق وحدث هبوط كبير في مستوى الفريق بالدور الثاني، حيث فقد الفريق العديد من النقاط مما جعله يخسر تواجده في المربع الذهبي.

وفقدان فرصة التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم المُقبل بالتأكيد لم يكن مرضيًا لجماهير الجزيرة، لذلك فالفريق يدخل الموسم الجديد بكل قوة.

في هذا الإطار يستعرض لكم جول صفقات الجزيرة الرسمية والمتوقعة لفخر أبوظبي الفترة المقبلة :

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صفقات الجزيرة الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

في هذا الإطار يستعرض لكم جول صفقات الجزيرة الرسمية والمتوقعة لفخر أبوظبي الفترة المقبلة :

أعلن الجزيرة عن إتمام العديد من الصفقات حتى الآن على الرغم أن سوق الانتقالات الحالي لازال في بدايته..

سلطان الغافري

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن اكتمال اجراءات التعاقد مع لاعب الوسط سلطان الغافري، القادم من نادي الوحدة بصفقة انتقال حر، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وما تم الإعلان عنه رسمياً اليوم، على أن ينضم الغافري لزملائه في “فخر أبوظبي” بدايةً من فترة التحضير في المعسكر التدريبي للفريق في هولندا للموسم الجديد في 2019- 2020.

وسبق للغافري البالغ من العمر 32 عاماً أن لعب لأندية بني ياس والعين والوحدة على التوالي، وخاض في الموسم الماضي 30 مباراة مع فريق الوحدة الإماراتي الذي لعب ضمن صفوفه لأربع سنوات على صعيد المسابقات المحلية (دوري وكأس الخليج العربي والسوبر، وكأس رئيس الدولة) بجانب المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تمثيله للمنتخب الإماراتي في المحافل الدولية لخمس مرات.

كينو

في 7 يوليو تعاقدت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رسميًا مع المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا "كينو" قادما من نادي بيراميدز المصري، لينضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020.

ويتميز كينو المولود في مدينة سالفادور البرازيلي في 1989 بإجادة اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسبق أن لعب لأندية اتلاس غوادالاخارا المكسيكي، وبوتافوغو وبالميراس البرازيليين، وخاض 33 مباراة بقميص نادي بيراميدز المصري ساهم خلالها بصناعة وتسجيل 21 هدفا في بطولتي الدوري والكأس. 2021

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صفقات الجزيرة في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق سلطان الغافري الوحدة - الإمارات كايو بيراميدز - مصر

ما هي الصفقات المحتملة لنادي الجزيرة في سوق انتقالات صيف 2019؟

يبدو أن الأمر غامضًا بشكل كبير حول مصير الصفقات الجديدة والمتوقعة للنادي، حيث أن إدارة الجزيرة تعمل بشكل صامت ومميز، وخير دليل على ذلك تعاقد الإدارة مع البرازيلي كينو بعدما كان قريبًا من نادي شباب أهبي دبي، ومل تتضح حتى الآن طلبات المدرب الهولندي يورغن ستريبل الذي تم التعاقد معه لقيادة مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019 – 2020.

من هم الراحلون عن الجزيرة في سوق انتقالات صيف 2019؟

إدارة نادي الجزيرة أعلنت منذ أسابيع رحيل الرباعي محمد جمال، ويعقوب الحوسني، وسالم عبدالله، وسلطان الشامسي، عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

محمد جمال كان قد انتقل إلى العين في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم، كما غادر يعقوب الحوسني متجهاً إلى صفوف فريق اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وانتقل سلطان الشامسي إلى بني ياس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وتقدمت شركة الجزيرة لكرة القدم بالشكر للاعبين الأربعة على إسهاماتهم المقدرة وكل ما قدموه في مسيرة النادي والفريق في السنوات الماضية، وتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم مع أنديتهم الجديدة.

الراحلون عن الجزيرة في صيف 2019: