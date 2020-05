أخبار الانتقالات: لاوتارو ليس للبيع و لايبزيج يرفض التنازل لليفربول

أعلن نادي ليفربول اليوم عن توقيع عقد جديد مع لاعبه الشاب عبدي شريف، وذلك بعد أن فقده الفريق كثيرًا الموسم الماضي بسبب الإصابة.

Delighted and grateful to extend my contract with this amazing Club @LFC . It’s been a tough time with the injury that I’ve had, but I’m excited to return and get back to what I love doing next season. See you soon! pic.twitter.com/3GkBKKIp9M