أخبار الانتقالات: بايرن ميونخ يريد فيرمينيو.. وليفربول يخطف كاي هافيرتز

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 10 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 10 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 10 فبراير 2020:

بوروسيا دورتموند يُحدد قيمة سانشو

تحدثت الصحافة الألمانية منذ يومين عن أن إدارة بوروسيا دورتموند تُفكر في إعلان قيمة بدء المفاوضات على اللاعب الإنجليزي سانشو دون توضيح أي معالم لهذه القيمة.

وقد انتشرت اليوم على وسائل التواصل الإجتماعي أن بوروسيا دورتموند لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي نادي بأقل من 120 مليون يورو كسعر مبدئي للتفاوض على سانشو.

مانويل نوير لن يرحل من بايرن ميونخ

تواردت بعض الأنباء من داخل نادي بايرن ميونخ أن الحارس الألماني الكبير مانويل نوير لن يرحل عن الفريق البافاري كما تحدثت بعض وسائل الإعلام من قبل.

وقد انتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد رحيل نوير متجهاً إلى نادي يوفنتوس بعد إعلان البايرن التعاقد مع حارس نادي شالكة الشاب مارك نوبل، حيثُ كان هناك الكثير من المشادات بين الإدارة ونوير بشأن ترك بعض المباريات لنوبل.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية تم رفض كل هذه المُطالبات من جانب نوير تماماً، لكن الحارس بنهاية الأمر لن يترك عرينه في بايرن ميونخ بل سيستمر حتى يعتزل.

ليفربول يُكثف مفاوضاته من أجل هافيرتز

يحاول نادي ليفربول أن يُسابق الزمن والأندية الراغبة في ضم الموهبة الألمانية كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي القادم.

اللاعب عليه الكثير من الآمال من خلال الأندية الراغبة في التعاقد معه على رأسها نادي بايرن ميونخ وريال مدريد بالإضافة إلى برشلونة .

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب يحاول بنفسه التواصل مع اللاعب لإقناعه بالرحيل إلى الريدز .

مانشستر يونايتد يُراقب وضع ماديسون

يُراقب نادي مانشستر يونايتد النجم ماديسون لاعب ليستر سيتي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي بعدما حاول الشياطين الحمر التفاوض مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويرى المدير الفني النرويجي سولشار أن اللاعب يُمكن ألا ينتقل إلى اليونايتد خاصة أن نادي ليستر قدم له عرض جيد للغاية من أجل التجديد خلال الموسم المُقبل في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يُحدد بديل ليفاندوفيسكي من ليفربول

ذكرت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية عن أن نادي بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيرمينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقد أكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ يُراقب السوق جيداً حتى وجد أن فيرمينيو هو أنسب لاعب يمكن أن يتواجد في تشكيلة البايرن خاصة أن اللاعب له تجربة جيدة في البوندسليجا من خلال نادي هوفنهايم.

مفاجأة.. برشلونة حاول إعادة إنيستا في الميركاتو الشتوي

نشرت صحيفة سبورت الكاتالونية خبر مُفاجئ لكل عشاق نادي برشلونة عندما أكدت ان إدارة البرسا حاولت التواصل مع النجم الإسباني إنيستا لإعادته لمدة 6 شهور في النادي الإسباني.

وقد تعثرت المفاوضات بسبب تمسك النادي الياباني باللاعب رافضاً أي عروض، بالإضافة إلى عدم قدرة الفريق الإسباني على زيادة المقابل المادي للصفقة من أجل الموافقة عليها .

يوفنتوس يبدأ مفاوضات التجديد مع ديبالا

بدأ مسئولي نادي يوفنتوس مفاوضات التجديد مع النجم الأرجنتيني ديبالا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مما يتيح له الرحيل لأي نادي بشكل مجاني .

ديبالا لديه العديد من العروض على رأسها مانشستر يونايتد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، لكن مسئولي السيدة العجوز يرغبون في أن يبقى اللاعب حتى عام 2023 على الأقل .

جيراليش يميل نحو مانشستر يونايتد

بدأ نجم نادي أستون فيلا جيراليش صاحب ال24 عاماً التفكير بقوة في الرحيل نحو نادي مانشستر يونايتد بعد المنافسة الشرسة التي حدثت من عدة أندية إنجليزية.

جيراليش الذي يتقاضى حالياً ما يُقار 100 ألف جنيه إسترليني، يشعر بالراحة أكثر في التوجه نحو مانشستر يونايتد الذي يسعى مُجدداً للعودة إلى منصات التتويج .

جورجينيو مستعد للرحيل إلى يوفنتوس

أبدى نجم نادي تشيلسي جورجينيو استعداده التام بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي ليُعيد الشراكة مُجدداً مع الإيطالي ساري .

جورجينيو رغم أنه أحد العناصر الفعالة في البلوز إلا من الواضح أن لامبارد لا يُجيد التعامل معه، لأن اللاعب يبحث عن التواجد مع مدربه ساري أينما رحل .