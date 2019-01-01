أخبار الانتقالات: توتنهام يُطارد نجم وست بروميتش ومساعد جوارديولا الأقرب لأرسنال

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 8 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019:

توتنهام يُطارد نجم وست بروميتش الشاب

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن توتنهام بالفعل يُطارد ناثان فيرجسون ظهير أيسر وست بروميتش.

وأضافت الصحيفة أن السبيرز أرسلوا الكشافين لمشاهدة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، والمطلوب أيضاً من قِبل نادي كريستال بالاس.

قد يفكر بوليسيتش في الرحيل في حال انضمام سانشو

أفادت تقارير خاصة بصحيفة "ذا ميترو" أن وجود كريستيان بوليسيتش مع تشيلسي قد يتعرض للتهديد في حال ضم جيدون سانشو من بوروسيا دورتموند .

بدأ الأمريكي يخطو خطواته نحو ملعب ستامفورد بريدج، ولكن وصول سانشو سيكون ضربة كبيرة لآماله في الاستمرار كلاعب أساسي مع البلوز، وعليه فاللاعب قد يفكر في الانتقال في سوق الانتقالات القادم.

بيليجريني مدرب وست هام يقترب من الرحيل

أفادت بعض التقارير الصحفية أن مانويل بيليجريني مدرب وست هام أصبح مهدد بالرحيل عن النادي، وأضافت الصحيفة أن لديه مهلة لمدة مباراتين فقط وهي مباراتي أرسنال و ساوثامبتون .

وفي حال لم يُحقق النتائج والأداء المطلوب فسيتم إقالته، في حين أن دايفيد مويس وكريس هيوتن من أبرز المرشحين لخلافة بيليجريني.

نيوكاسل يضع جارود بوين هدفاً أساسياً لهم في يناير

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التيليجراف" أن جارود بوين لاعب هال سيتي يُعد من الأهداف الرئيسية لنيوكاسل يونايتد في ميركاتو يناير القادم.

ولكن بعد أن سجل 13 هدفاً في 20 مباراة، قد لا يكون النمور على استعداد للسماح له بالرحيل.

مساعد جوارديولا من أبرز المرشحين لقيادة أرسنال

أفادت تقارير خاصة بصحيفة "التليجراف" أن ميكل أرتيتا مُساعد المدير الفني لمانشستر سيتي يُنظر إليه على أنه الرجل الأكثر ترجيحاً لتولي منصب المدير الفني الجديد لأرسنال .

وعلى الرغم من بروز اسمه كأبرز المُرشحين إلا أن إدارة الجانرز لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعين مُدرباً جديداً على الفور أو الانتظار حتى نهاية الموسم.

سيدريك سواريس قد يعود لإيطاليا مرة أخرى

أفادت بعض التقارير أن سيدريك سواريس قد يعود إلى إيطاليا من جديد عبر بوابة ميلان .

أمضى الظهير الأيمن لنادي ساوثامبتون النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع الإنتر، لكنه كافح من أجل اللعب منذ عودته إلى إنجلترا.

وينتهي عقد سواريس في نهاية الموسم الحالي، وفي ظل تفكير إدارة الميلان في ضم اللاعب فمن الممكن أن ينتقل اللاعب إلى الروسونيري.