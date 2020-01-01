أخبار الانتقالات: تشيلسي يدخل حرب مستحيلة وتنافس ألماني حول لاعب توماس منير

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 8 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 8 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 8 مارس 2020:​

تشيلسي يدخل حرب مستحيلة

تستعد إدارة نادي تشيلسي من أجل خوض حرباً شبه مستحيلة مع نادي برشلونة من أجل صفقة تبادل بين حارسي المرمى.

البلوز يرغب في جلب تير شتيجن إلى الدوري الإنجليزي براتب ضخم بينما يحصل برشلونة على كيبا أحد أغلى حراس العالم.

شالكه يراقب حارس نوريتش سيتي

يترقب نادي شالكة الألماني الوقت المناسب للإنقضاض على حارس نادي نوريتش سيتي الهولندي تيم كارول الذي يُقدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية في الدوري الإنجليزي.

الأزرق الملكي يعيش فترة بها الكثير من التذبذب في الدوري الألماني لذلك بدأ التخطيط للموسم المُقبل للعودة بشكل أقوى.

إبراهام يرفض التجديد لتشيلسي

بحسب الأخبار الصادرة من صحيفة ميرور الإنجليزية فالمهاجم تومي إبرهام رفض العروض المبدائية من جانب نادي تشيلسي لتجديد تعاقده.

المهاجم الإنجليزي مازال في عقده عامين لكنه يرغب في أن تكون المفاوضات عقب الموسم القادم حتى ترتفع قيمته التسويقية بشكل أكبر.

توماس منير بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

انتقل التنافس بين كبيري ألمانيا بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند إلى ساحة الصفقات في الدوري الفرنسي، وذلك بسبب السباق من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكي توماس منير لاعب باريس سان جيرمان.

منير عقده شارف على الانتهاء في النادي الفرنسي الذي يتضح من خلال تحركاته في سوق الانتقالات أنه يبحث عن بديل لذلك يحاول كل من إدارة الفريق البافاري وأسود الفيستفاليا التعاقد مع اللاعب لخبرته الأوروبية الجيدة.

باريس سان جيرمان ينافس أنشيلوتي على نجم نابولي

يتنافس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نادي إيفرتون قبل بداية الميركاتو الصيفي من أجل لاعب نادي نابولي الان ماركيز.

ماركيز هو أحد النجوم المتألقين رفقة نابولي هذا الموسم ويحب المدرب الإيطالي أنشيلوتي التعاقد مع اللاعبين الذين تأقلموا مع أفكاره في الأندية السابقة.

في المقابل يرغب النادي الفرنسي منذ فترة التعاقد مع اللاعب لكنه لم يبدأ مفاوضات حقيقية إلا في الوقت الحالي تحسباً لرحيل عدد من نجوم الفريق خلال الموسم المُقبل.

لاتسيو يضع سعر خيالي من أجل إيموبيلي

تعكف الأن إدارة نادي لاتسيو من أجل الاستفادة من المهاجم الإيطالي إيموبيلي الذي تألق كثيراً خلال هذا الموسم بل وساعد في منافسة فريق العاصمة الثاني على لقب الدوري الإيطالي.

إيموبيلي لفت الأنظار جيداً خلال هذا الموسم وبدأت الكثير من الفرق سواء في الدوري الإنجليزي او الإسباني التفكير به كخيار هجومي هام خلال موسم 2020/2021.

إدارة لاتسيو وضعت 90 مليون يورو كحد أدنى للتفاوض من أجل المهاجم وتعتبر نفسها ستكون المستفيدة الأولى من هذا القرار سواء في حالة بقائه أو رحيله.

برشلونة يبدأ مفاوضات التجديد مع شتيجن

يحاول نادي برشلونة قطع الطريق عن الفرق الراغبة في ضم واحد من أهم حراس العالم في الوقت الحالي.

تيرشتيجن ينتهي عقده في يونيو 2022 إلا أن هناك بعض الفرق لديها رغبه في رفع راتبه وشرائه من البرسا.

الجدير بالذكر أن البرسا يريد تجديد عقد اللاعب قبل يورو 2020.