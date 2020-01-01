أخبار الانتقالات: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، وسيلفا يعتزل في ميلان

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 11 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 11 مارس 2020:​

نابولي يبحث عن تدعيم هجومه بلاعب ريال مدريد

أبدى مسئولي نادي نابولي موافقتهم على بدء مفاوضات التعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكايفيتش على سبيل الإعارة في ظل أن اللاعب لا يشارك مع الميرينجي

لوكايفيتش أصبح لديه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة في ظل أنه كان أد النجوم الأساسيين لفرانفكورت، ويبدو أن اللاعب لديه رغبة في الخروج مؤقتاً من دكة بدلاء الريال.

تياجو سيلفا يُفكر في الإعتزال بميلان

عاد النجم البرازيلي تياجو سيلفا للتفكير مُجدداً في العودة إلى نادي ميلان الإيطالي من أجل لعب موسم أو موسمين به ثم إعلان الإعتزال بعد فترة طويلة قضاها في نادي باريس سان جيرمان .

اللاعب البرازيلي يرى أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له رفقة منتخب السامبا على أن يلعب بعدها موسم أخير في ميلان ثم يعتزل كرة القدم.

الجدير بالذكر أن مسئولي ميلان ليس لديهم رفض في ظل رغبتهم في إعادة عدة أسماء تمتلك الخبرة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج مُجدداً.

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

عرض نادي برشلونة فكرة ان يكون هناك صفقة تبادلية بينه وبين نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي القادم للإستفادة من الزخم الكبير المتواجد على دكة الفريق الإيطالي

مسئولي البرسا لديهم احتياج هجومي كبير في الفترة المُقبلة، ولذلك هناك إتجاه لتبادل نجم الوسط الكرواتي راكيتيتش بالنجم البرازيلي دوجلاس كوستا.

الجدير بالذكر أن مسئولي السيدة العجوز طلبوا مهلة للتفكير في العرض.

بارترا يرفض العودة إلى برشلونة

رفض المدافع الإسباني بارترا العودة مُجدداً إلى نادي برشلونة بعد رحيله إلى ريال بيتيس خلال السنوات الماضية.

اللاعب أصبح من القوام الأساسي للفريق وأحد اللاعبين المهمين به وذلك بعدما خرج من برشلونة بطريقة لم تُعجب اللاعب الذي نشأ في مدرسة لامسيا.

وقد أكد بارترا على أنه أغلق صفحة برشلونة من حياته بعدما قضى هناك أكثر من 15 عاماً حيثُ سيبقى مشجعاً فقط للفريق، لكنه سعيد بدوره في ريال بيتيس

جيرو يُغير رأيه بشأن الرحيل من تشيلسي

عاد النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مُجدداً على التشكيلة الأساسية لنادي تشيلسي بعد فترة كبيرة من الابتعاد بسبب تألق اللاعب تومي إبراهام.

لامبارد لم يكن أمامه سوى الوثوق في خبرات اللاعب الفرنسي الذي نجح في تقديم مردود جيد للغاية خلال فترة بسيطة مما جعل المدرب الإنجليزي يُعيد النظر في مسألة رحيله.

جيرو كان يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي من أجل اللعب بشكل اكبر حتى ينضم إلى المنتخب الفرنسي في يورو 2020 لكن الأمر لم يتم، لتأتي له فرصة رائعة لإثبات ذاته.

بوروسيا دورتموند يفشل في إقناع حكيمي بالبقاء

يعيش النجم المغربي أشرف حكيمي أيامه الأخيرة في بوروسيا دورتموند مع اقتراب عودته مُجدداً إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

حكيمي كان قد رحل إلى أسود الفيستفاليا عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة عامين، لكنه حالياً وصل إلى أن يكون أحد نجوم البوندسليجا رغم أن عمره لم يتجاوز 22 عاماً.

إدارة بوروسيا تحاول إقناع اللاعب بشراء عقده بشكل كامل لكن اللاعب لديه رغبة في العودة مُجدداً للميرينجي.

جيراليش الهدف الأول لمانشستر يونايتد

نجاح صفقة برونو فيرنانديش جعل مسؤولي مانشستر يونايتد يُفكرون أكثر في تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي بجودة كبيرة من اللاعبين.

المدير الفني النرويجي سولشاير كان قد أكد على أن الفريق يحتاج إلى ثلاثة لاعبين بجودة فيرنانديش ، لذلك فهدف الإدارة الأول حالياً التعاقد مع أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي جيراليش

اللاعب الإنجليزي وقائد أستون فيلا بدأت المفاوضات معه منذ سوق الانتقالات الشتوية ومازالت مستمره لإقناعه بالرحيل في الصيف المُقبل.

أفكار جديدة لحسم رحيل فيرنر إلى ليفربول

يحاول مسؤولي ليفربول الوصول إلى حلول من أجل حسم انتقال تيمو فيرنر في ظل تمسك نادي لايبزيج بمهاجم منتخب ألمانيا.

وحسب الصحافة الإنجليزية فالحل المتاح حالياً هو أن بطل أوروبا يتعاقد مع اللاعب مع بقائه في لايبزيج لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أحد المصادر الموثوقة أن مسؤولي الفريق الألماني أعلنوا عن تفكيرهم في هذا العرض المُغري لهم.