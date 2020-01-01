أخبار الانتقالات: الإنتر يتفق مع إريكسن على الشروط وتشافي يقرر مصيره اليوم

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 12 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 12 يناير 2020

أخبار انتقالات اليوم الأحد 12 يناير 2020:

تخوف داخل مانشستر يونايتد بسبب صفقة فرنانديز

بحسب ما أفادت به صحيفة "إيفنينج ستاندارد" أن مانشستر يونايتد يشعرون بالقلق من عدم إتمام مفاوضات برونو فرنانديز، على الرغم من وصولهم إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر متخوفين بسبب اعتقادهم أن سعر اللاعب سيرتفع في الصيف كعادة جميع الصفقات التي يحاولون ضمها، مع حرص سبورتنج لشبونة للوصول لأعلى سعر من أجل التخلي عن اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك فإن أوله جونار سولشار يرغب بشدة في ضم اللاعب من أجل تدعيم خط وسط الفريق الذي لا يُقنع المدرب النرويجي.

جوارديولا يستعين بناشئ الفريق ليحل محل سيلفا

صرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لا يحتاج لضم لاعب جديد ليكون بديلاً لدايفيد سيلفا، لأن فيل فودين مستعد لشغل هذا المكان بشكل جيد.

من المقرر أن يغادر سيلفا النادي في نهاية الموسم، مما يُمهد الطريق للاعب الصغير صاحب الـ19 عامًا ليحل محل سيلفا في التشكيل، خاصة في ظل اقتناع جوارديولا بناشئ الفريق.

مدافع أرسنال مطلوب في دوري الدرجة الثانية الألماني

أفادت صحيفة "بيلد" أن نادي نورنبرج الألماني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألماني يرغب في ضم كونستانتينوس مافروبانوس مدافع أرسنال على سبيل الإعارة.

يحتل الفريق الألماني المركز السادس عشر في المسابقة المحلية التي يخوضها، حيث تلقى دفاعه 34 هدفاً في 18 مباراة فقط، ولذا يحتاج الفريق لتدعيم خط دفاعه في الميركاتو الشتوي.

تشافي يقرر مصيره مع برشلونة هذه الليلة

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تشافي هيرنانديز لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرسل قراره هذا اليوم بشأن ما إذا كان سيقبل عرض النادي بأن يصبح المدير الفني القادم للنادي.

وبحسب ما ورد في التقرير أن أسطورة خط وسط البلاوجرانا سابقاً والذي يدرب نادي السد القطري حاليًا يميل إلى العودة إلى بيته الإسباني من جديد، ومن الممكن أن تُقرر إدارة الفريق تسليمه المهمة على الفور.

وأضافت التقارير أن تشافي قد صُدم من هذا العرض الذي جاء في وقت مبكر جداً من مسيرته التدريبية، بعد أن صرح اللاعب بأن تولى المسؤولية الفنية لبرشلونة هي حلمه.

الإنتر يتفق مع إريكسن على مدة التعاقد

بحسب ما أفادت به صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" فإن الإنتر قد توصل إلى اتفاق مع كرسيتيان إريكسن لاعب توتنهام بشأن مناقشات التعاقد معه لينضم حتى عام 2024 مع الفريق.

ولكن على الرغم من الاتفاق مع اللاعب على شروط العقد إلا أن النيراتزوري لم يتوصلوا إلى اتفاق كامل حتى الأن مع السبيرز.

وتزعم الصحيفة أن إريكسن سيحصل على راتب صاف قدره 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.