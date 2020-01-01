أخبار الانتقالات: ماني هدف لريال مدريد وسكالوني يتطلع لثنائية لاوتارو وميسي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 20 مايو 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 20 مايو 2020:​

تير شتيجن يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

تمديد عقد مانويل نوير في بايرن ميونخ قد يكون له تأثير على مارك أندريه تير ستيجن.

فبحسب آس فإن حارس مرمى برشلونة كان يستخدم اهتمام البايرن به كورقة مساومة بينما يواصل المفاوضات حول عقدٍ جديد في كامب نو.

لكن البافاري أكد أن نوير وقع مدد عقده مع الفريق، وهو ما يعني انتهاء الاهتمام بحارس البلاوجرانا رسميًا، أي أنه من المحتمل أنه سيوقع على عقد الكتلان الجديد بمجرد فتح المحادثات مرةً أخرى.

بيشتشيك يجدد عقده مع دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند عن تجديد عقد المدافع لوكاش بيشتشيك لمدة موسم واحد.

ميسي كان قريبًا من الانضمام لخيتافي

قال رئيس خيتافي أنخيل توريس إن النادي اقترب من التعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى اتفاق شفهي لتعيين بيب جوارديولا كمدرب.

وقال توريس لماركا "في السنة الأولى أو الثانية لميسي [في الفريق الأول] اقتربنا حقًا من ضمه على سبيل الإعارة."

"في النهاية ، لم يوافق المدرب [آنذاك] فرانك ريكارد على ذلك وتركنا فقط برغبتنا".

وأضاف توريس عن جوارديولا: "ذات يوم ، كان [المدير الرياضي لبرشلونة] تكسيكي [بيجيريستين] في قرعة أوروبية في سويسرا، وكانت الفكرة هي أن لاودروب سيذهب إلى برشلونة وسنحصل على بيب كبديل له لأنه لم يقتنع لابورتا في البداية على الإطلاق ".

مانشستر يونايتد يمدد عقد تايلور

وقع شاب مانشستر يونايتد ماكس تايلور عقدًا جديدًا لمدة عام واحد مع النادي، بحسب مصادر جول.

تم الدفع باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي تغلب على السرطان في عام 2019، في التشكيلة لمواجهة أستانا في الدوري الأوروبي وسيتم التعاقد معه الآن حتى عام 2021.

بايرن ميونخ يجدد عقد نوير

أنهى مانويل نوير التكهنات بشأن مستقبله من خلال التوقيع على عقدٍ جديد سينتهي في عام 2023.

كان هناك تأخير في موافقة الألماني الدولي على الشروط الجديدة، وتصاعدت التكهنات بأنه كان على استعداد للرحيل مع بداية سوق الانتقالات.

في الواقع، تحرك البايرن للتعاقد مع ألكسندر نوبل من شالكه استعدادًا لموسم 2020-21 على الرغم من أن نوير حصل على تأكيدات بأنه سيظل رقم 1 للنادي.

لكن نوير وقع على العقد الجديد، وقال للموقع الرسمي للنادي: "خلال أسابيع الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ قرار لأن لا أحد يعرف متى وكيف ستعود كرة القدم.

"كان من المهم بالنسبة لي أن أستمر في العمل مع مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش. الآن تم حل هذا الأمر، أتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير. أشعر بالراحة للغاية وأنا في المنزل في بافاريا. بايرن ميونخ أحد أفضل أندية كرة القدم في أوروبا ".

ميلان يدخل السباق على موهبة باريس سان جيرمان

أفاد كالتشيوميركاتو بأن ميلان واثق من فوزه على لايبزيج في ضم الشاب تانجي كواسي من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات.

يكاد اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أن يترك العاصميي الفرنسي عندما ينتهي عقده في يونيو من أجل تأمين المزيد من وقت اللعب في مكان آخر.

توصل الفريق الألماني إلى اتفاق عام مع كواسي في يناير لكن لم يتم توقيع أي شيء، مما يعني أن الروسونيري حرًا في محاولة إبرام صفقة معه.

ساني مستعد لتخفيض راتبه من أجل بايرن ميونخ

بحسب بيلد فإن ليروي ساني مستعد لخفض أجره بنسبة 30% من أجل تسهيل انتقاله من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ مع بداية سوق الانتقالات.

أبدى البايرن اهتمامه بساني منذ الصيف الماضي، ومع دخول الألماني في العام الأخير من عقده في ملعب الاتحاد، الأمر الذي قد يجبر السيتي على التفكير في الموافقة على رحيله، خاصةً مع استعداد نجم المانشافت تخفيض راتبه.

مدرب الأرجنتين يتحدث عن ثنائية لاوتارو وميسي

يرغب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن يلعب لاوتارو مارتينيز إلى جانب زميله في المنتخب ليونيل ميسي في برشلونة ، لكنه يقر بأن البلاوجرانا لديه تحديًا كبيرًا لضمه من إنتر .

نجم النيراتزوري هو هدف الكتلان الأول في سوق الانتقالات ليكون بديلاً للويس سواريز، الذي بلغ 33 عامًا ويوشك على دخول العام الأخير من عقده في كامب نو.

روبرتو كارلوس: كنت قريبًا من الانضمام لتشيلسي

كشف روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل، عن مفاجأة كبيرة بمسيرته، باقترابه من الانتقال إلى تشيلسي في 2007.

المدافع السابق كان لاعباً حراً بهذه الفترة، بعد 11 سنة قضاها مع ريال مدريد ، ليقرر البحث عن فريق جديد ينضم له لاستكمال مشواره.

وقال كارلوس في تصريحات خاصة لـ"جول":"كان أمامي عرضين من فنربخشة وتشيلسي، الأمور لم تنجح مع البلوز لذلك قررت الانتقال للدوري التركي".

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ماني بديل مبابي في ريال مدريد

حول نادي ريال مدريد انتباهه إلى مهاجم ليفربول ساديو ماني بعد إحباطه من محاولاته التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ، وفقًا لـ Le10 Sport.

جعل البلانكوس من مبابي هدفاً رئيسياً لكن باريس مصر على أن مهاجم فرنسا لن يغادر حديقة الأمراء هذا الصيف، مما يجبر الريال على التفكير في بدائل.

نجم ليفربول هو لاعب آخر يحظى بإعجاب الملكي الذي استفسر عنه في عام 2019، ومع تعثر صفقة مبابي يبدو أن السنغالي سيكون الهدف القادم.

يوفنتوس يدخل السباق على خيمينيز

يُجري يوفنتوس محادثات مع جورج مينديش فيما يتعلق بإمكانية ضم راؤول خيمينيز مع بداية سوق الانتقالات، حسبما نقلت توتوسبورت.

وبحسب الصحيفة فإن الهدف الرئيسي للبيانكونيري هو أركاديوش ميليك من نابولي، لكنه يذكر أنه يجري أيضًا محادثات حول صفقة تبادلية مع وولفرهامبتون لضم المكسيكي.