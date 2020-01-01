أخبار الانتقالات: بارترا يرفض العودة لبرشلونة!! وحكيمي يريد العودة إلى ريال مدريد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 10 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020:​

بارترا يرفض العودة إلى برشلونة

رفض المدافع الإسباني بارترا العودة مُجدداً إلى نادي برشلونة بعد رحيله إلى ريال بيتيس خلال السنوات الماضية.

اللاعب أصبح من القوام الأساس للفريق وأحد اللاعبين المهمين به وذلك بعدما خرج من برشلونة بطريقة لم تُعجب اللاعب الذي نشأ في مدرسة لامسيا.

وقد أكد بارترا على أنه أغلق صفحة برشلونة من حياته بعدما قضى هناك أكثر من 15 عاماً حيثُ سيبقى مشجعاً فقط للفريق، لكنه سعيد بدوره في ريال بيتيس

جيرو يُغير رأيه بشأن الرحيل من تشيلسي

عاد النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مُجدداً غلى التشكيلة الأساسية لنادي تشيلسي بعد فترة كبيرة من الابتعاد بسبب تألق اللاعب تومي إبراهام.

لامبارد لم يكن أمامه سوى الوثوق في خبرات اللاعب الفرنسي الذي نجح في تقديم مردود جيد للغاية خلال فترة بسيطة مما جعل المدرب الإنجليزي يُعيد النظر في مسألة رحيله.

جيرو كان يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي من أجل اللعب بشكل اكبر حتى ينضم إلى المنتخب الفرنسي في يورو 2020 لكن الأمر لم يتم، لتأتي له فرصة رائعة لإثبات ذاته.

بوروسيا دورتموند يفشل في إقناع حكيمي بالبقاء

يعيش النجم المغربي أشرف حكيمي أيامه الأخيرة في بوروسيا دورتموند مع اقتراب عودته مُجدداً إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

حكيمي كان قد رحل إلى أسود الفيستفاليا عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة عامين، لكنه حالياً وصل إلى أن يكون أحد نجوم البوندسليجا رغم أن عمره لم يتجاوز 22 عاماً.

إدارة بوروسيا تحاول إقناع اللاعب بشراء عقده بشكل كامل لكن اللاعب لديه رغبة في العودة مُجدداً للمرينجي.

جيراليش الهدف الأول لمانشستر يونايتد

نجاح صفقة برونو فيرنانديزجعل مسئولي مانشستر يونايتد يُفكرون أكثر في تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي بجودة كبيرة من اللاعبين.

المدير الفني النرويجي سولشار كان قد أكد على أن الفريق يحتاج إلى ثلاث لاعبين بجودة فيرنانديز، لذلك فهدف الإدارة الأول حالياً التعاقد مع أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي جيراليش

اللاعب الإنجليزي وقائد أستون فيلا بدأت المفاوضات معه منذ سوق الانتقالات الشتوية ومازالت مستمره لإقناعه بالرحيل في الصيف المُقبل.

أفكار جديدة لحسم رحيل فيرنر إلى ليفربول

يحاول مسئولي ليفربول الوصول إلى حلول من أجل حسم انتقال تيمو فيرنر في ظل تمسك نادي لايبزيج بمهاجم منتخب ألمانيا.

وحسب الصحافة الإنجليزية فالحل المتاح حالياً هو أن بطل أوروبا يتعاقد مع اللاعب مع بقائه في لايبزيج لمدة موسم أخر على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أحد المصادر الموثوقة أن مسئولي الفريق الألماني أعلنوا عن تفكيرهم في هذا العرض المُغري لهم.

نابولي يرغب في مهاجم "دكة" ريال مدريد

أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مسئولي نابولي لديهم رغبة كبيرة في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الصربي لوكايفيتش خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

لاعب فرانكفورت السابق لم ينجح في إقناع المدرب الفرنسي زيدان خلال الموسم الحالي إطلاقاً رغم أمنيات جماهير ريال مدريد به قبل التعاقد معه.

طاولة المفاوضات ستستمر كثيراً خاصة أن اللاعب يُمكن أن يرحل على سبيل الإعارة دون وجود تأكيدات رسمية حول الصفقة.

ثلاث صفقات تُعيد مانشستر يونايتد للقمة

تألق برونو فيرناديز خلال المباريات الأخيرة جعل مانشستر يونايتد يعود إلى جزء بسيط من مستواه مما جعل الجماهير تُعيد الأمل في فريقها.

سولشار أكد في المؤتمر الصحفي أن اليونايتد يحتاج إلى ثلاث صفقات أخرى خلال الموسم المُقبل حتى يكون منافساً قوياً على الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر يُنافسون على المربع الذهبي بقوة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الدوري الأوروبي وأخيراً كأس الإتحاد الإنجليزي.