أخبار الاتحاد اليوم | بلان يدافع عن بنزيما بعد اتهامه بـ"التهرب" من الديربي .. وحقيقة عقوبة جماهير العميد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
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"استغلوا ما فعله رياض محرز" .. الكشف عن أسباب هزيمة الأهلي أمام الاتحاد!
خسر النادي الأهلي مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، لتتجه أصابع الاتهام إلى النجم الجزائري رياض محرز، بأنه أحد الأسباب البارزة في هزيمة الراقي.
اشتباكات بين لاعب الأهلي وثنائي الاتحاد بعد الديربي .. وحقيقة "حرمان" جمهور العميد من حضور المباريات!
بعد إطلاق صافرة نهاية ديربي جدة الكبير، مساء الخميس، دخل علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي، في "اشتباكات" مع اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
"الأمر معقد" .. لوران بلان يقلق جماهير الاتحاد عن إصابة كريم بنزيما ويؤكد: الأهلي تعرض للخداع بسببه!
كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حالة مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابه عن ديربي جدة أمام الأهلي، مساء الخميس.
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"نجم النصر يعيد اكتشاف نفسه مع الاتحاد ومعذب الأهلي يستغل غياب كريم بنزيما للتألق" .. جُبن يايسله يسقط الراقي في الديربي
الجميل في عالم الساحرة المستديرة، أنها تعطي دائمًا اللاعبين والأندية "فرصة جديدة"؛ لرد الاعتبار وتعويض الهزائم ضد المنافسين.
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
موسى ديابي ضد رياض محرز .. غزال الاتحاد يدخل التاريخ فوق أنقاض الأهلي وساحر الجزائر يخاف على قدمه فقط!
الاثنان يلعبان في نفس المركز، الاثنان يتمتعان بالمهارة والسرعة؛ لكن.. أحدهما لا يزال في عز توهجه والثاني أصبح في الأمتار الأخيرة من مسيرته الكروية.
بعد تأكد غيابه عن ديربي الاتحاد والأهلي .. اتهامات "الهروب" تطارد كريم بنزيما مجددًا!
مرة أخرى.. سيضطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خوض مباراة رسمية كبيرة، سواء على المستويين المحلي أو القاري؛ بدون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.