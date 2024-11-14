أخبار الاتحاد اليوم | لؤي مشعبي يرد على شائعات الميركاتو ورحيل فابينيو .. وصالح الشهري يحرج مانشيني!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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هاجم صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي المدير الفني السابق روبرتو مانشيني بشكل غير مباشر بالإشارة إلى أن الفريق عاد ليلعب كرة القادم الخاصة به والمعتادة مع عودة هيرفي رينارد لتدريبه.

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طرح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ملفات جديدة، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم، حيث تحدث عن دور لجنة الاستقطاب مع الأندية، وطريقة تقييم نجوم العالم المنتقلين إلى دوري روشن، فضلًا عن تمتع أندية الصندوق بالاستقلالية في اتخاذ القرار.

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رد لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، على الشائعات التي تطارد ناديه خلال الوقت الحالي، بشأن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وجه نجولو كانتي، القائد الحالي لمنتخب فرنسا، رسالة إلى زميليه الغائبين عن معسكر الديوك كيليان مبابي وبول بوجبا، مشيرًا إلى رغبته بقيادة الجيل الجديد نحو تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية.

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، بشأن إمكانية رحيل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس نجم الاتحاد عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.