أخبار الاتحاد اليوم | منع أندية دوري روشن من التعاقد مع الأجانب إلا بشرط، وتطورات حالة ديابي الصحية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 ديسمبر 2024.

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الاتحاد يُسابق الزمن لتجهيز ديابي لمواجهة الهلال

يُسابق الجهاز الطبي في الاتحاد الزمن ويُكثف عمله وجهده لتجهيز موسى ديابي لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء القادم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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اللاعب المصاب بالكاحل منذ 23 نوفمبر الماضي كان يُتوقع أن يعود للعب في الأيام الأخيرة من يناير الجاري، لكنه بدأ المرحلة الثالثة من برنامجه العلاجي والتأهيلي مبكرًا مما منح النادي الأمل في أن يكون جاهزًا في الموعد المحدد للكلاسيكو أمام الهلال.

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