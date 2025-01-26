أخبار الاتحاد اليوم | اختبار طبي حاسم لموسى ديابي، وتحذير شديد من الإعلام الأزرق بشأن الحكام!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 يناير 2025.

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اختبار طبي حاسم لموسى ديابي

يخضع موس ديابي جناح الاتحاد المتألق هذا الموسم إلى اختبار طبي حاسم اليوم الأحد لاستيضاح موقفه من مواجهة ضمك يوم غدٍ الإثنين في دوري روشن السعودي.

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اللاعب غائب عن اللعب منذ بداية يناير الجاري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، وقد كان متوقعًا أن يعود أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين لكنه تعرض لإصابة أخرى أبعدته عن اللقاء وما بعده.

المدرب لوران بلان كان قد أعلن جاهزية ديابي للعب أمام ضمك، مشيرًا إلى أنه سيكون جزءًا من بعثة النادي إلى أبها حيث ستقام المباراة، لكن لم يُحدد بعد إن كان سيبدأ اللقاء أم يتواجد على دكة البدلاء.

جستنيه يُحذر من تأثر حكام مباراة الاتحاد وضمك من ضغط إعلام الهلال

حذر الصحفي الاتحادي عدنان جستنيه من تأثير ضغط الإعلام الأزرق على حكم مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي.

الصحفي المخضرم اقتبس تغريدة لزميله عبد الرحمن الجماز يتساءل خلالها عن سر تحكيم الحكم الموقوف سامي الجريس 4 مباريات للاتحاد هذا الموسم من إجمال المباريات الـ10 التي أديرت بحكام سعوديين، وقد هاجمه والإعلام الأزرق متهمًا إياهم بمحاولة الضغط على حكام مباريات العميد.

إذ كتب "هذه واحدة من بين الضغوط الإعلامية التي يمارسها إعلام أزرقني على التحكيم #المحلي،قبل مباراة الاتحاد امام ضمك، بقصد التأثير على حكم اللقاء ومساعديه وتقنية الفار ،، وهذا ما ينبغي على حكم هذه المواجهة وبقية زملاءه ان يتنبهوا له ، وان لا يكونوا "فريسة" خوف ورعب من أعلام "مفضوح "بات النمور عاملهم قلق شديد، اعلام "عينه فارغة" جداً شعاره المفضل "أنا ومن بعدي الطوفان"".

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