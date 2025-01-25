"أنهيتم الموسم الماضي في أي مركز؟" .. رد قوي من لوران بلان على ظاهرة الاتحاد "الغريبة" قبل مواجهة ضمك

الاتحاد يستعد لملاقاة ضمك في الجولة 17 من دوري روشن..

وجه الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، رسالة قوية، بشأن ظاهرة كثرة استقبال الأهداف، التي يعاني منها الفريق خلال مبارياته في الموسم الرياضي الجاري، كما تحدث عن اللعب في المرتفعات.

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ويحل الاتحاد ضيفًا على ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، الإثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، فيما يحتل العميد وصافة الجدول، برصيد 43 نقطة من 16 مباراة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والذي يستعد لملاقاة القادسية، في ختام الجولة.

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ورد بلان، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، على سؤال استقبال الأهداف، قائلًا "لا أفهم الحديث عن تلك المسألة، لأننا لو أحرزها 4 أو 5 أهداف، فإن الحديث سيكون مختلفًا، قلت في بداية الموسم إنني أريد الانتصار بأي نتيجة. الاتحاد أنهى الموسم الماضي في أي مركز؟ الأمر بيانات بالنسبة لي، وأتفهم ذلك السؤال إذا تعثرنا، ولكن تحقيق الفوز هو الأهم، وأتفق أننا لم ندافع بالشكل الأمثل، ولكننا فزنا. نحن الثاني على مستوى الأهداف المستقبلة، ولكننا أيضًا الثاني في عدد الأهداف المسجلة، والثاني في الترتيب العام، الأهداف المسجلة والمستقبلة لن تحسم لقب الدوري".

ونوّه بلان بأن مواجهة ضمك، لن تشهد أي تحضيرات خاصة، كونه ستقام على مرتفعات عسير، مضيفًا "لن نغادر قبل المباراة بأسبوع، سنتوجه إلى هناك بشكل طبيعي، ولا أفكر في مسألة اللعب على مرتفع، أتمنى أن تكون الأجواء رائعة، والأهم احترام الخصم وتحقيق الفوز".

وقال بلان "لا أستطيع أن أعدكم بالبطولات، أنا سيء في ذلك، ولكن لدينا عمل جيد، ونحن في موقع جيد مع منتصف الموسم، وأمامنا العديد من الموجهات، ما أعدكم به أنه إذا استمر الدعم والحشد الجماهير، فإننا سنحقق نتائج رائعة".

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وكان الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الخامس بجدول دوري روشن، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، قبل التعاقد مع بلان.