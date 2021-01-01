أخبار الأهلي اليوم | رد اتحاد جنوب إفريقيا على مفاوضات موسيماني ومعاقبة لاعب بيراميدز بسبب الأحمر

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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محدث | أزمة إمام عاشور وشباب الزمالك .. الأهلي يستأنف ويطالب بقرارات رادعة

أعلن الأهلي تقدمه رسميًا اليوم الأربعاء، باستئناف على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة إمام عاشور وشباب الزمالك، وتجاوزهم في حق القلعة الحمراء وجمهورها ورموزها. ( طالع التفاصيل )

حقيقة مفاوضات منتخب جنوب إفريقيا مع موسيماني

أوضح جاك مالوليك؛ رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن وجود مفاوضات مع بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، لقيادة منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال جاك، خلال تصريحاته لـ"Sowetan": "قيل أنني اتجهت للقاهرة للاجتماع مع موسيماني وإقناعه بقيادة منتخب بلاده، وهذا لم يحدث، لكن يبقى باب المنتخب مفتوحًا أمام الجميع، نحن أمامنا 200 سيرة ذاتية ندرسنا، وسنقوم بتقليص القائمة، حتى يتسنى لنا اختيار الأفضل، فلا بد أن نعلن عن اسم بنهاية الشهر الجاري".

معاقبة لاعب بيراميدز بسبب الأهلي

أكد موقع "في الجول" المصري أن إدارة نادي بيراميدز قررت إيقاف إبراهيم عادل؛ لاعب الفريق، وحرمانه من التدرب مع الفريق الأول، ونزوله للتدرب مع فريق الشباب بالنادي، على إثر قيامه بالتوقيع لعقود انتقاله للأهلي، خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وقال مصدر للموقع: "عادل وقع للأهلي ظنًا منه أن عقده الجديد معنا الممتد حتى عام 2025 غير موثق في اتحاد الكرة، وهذا غير صحيح، فقد وقع لنا في نوفمبر الماضي، وكان عقده السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

موقف المصابين

كشف محمد شوقي؛ رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن موقف مصابي الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال شوقي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "من الوارد لحاق ياسر إبراهيم بلقاء القمة، لكن ليس مؤكدًا حتى الآن، أما محمد هاني وجونيور أجايي فسيغيبان مدة لن تقل عن شهر، وحمدي فتحي سيعود بعد ستة أسابيع".

وأضاف: "كريم نيدفيد جاهز بنسبة 100% من أسبوعين، ومصيره في يد الجهاز الفني، أما محمود وحيد فسيعود بعد ثلاثة أسابيع، ومحمد محمود بعد أسبوعين".

ما هي أسباب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ ومتى موعدها الجديد؟

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري المصري، فما هو السبب والموعد الجديد؟ ( طالع التفاصيل )