أخبار الأهلي اليوم | أول تعليق من ماكسيمين بعد مطالب عودته لجدة، ويونس محمود يكشف سر "تأشيرة المزارع"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.
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الأهلي أم النصر؟ .. مهاجم ميلان يدخل دائرة اهتمامات دوري روشن السعودي
الأمر لا يتعلق بالجناح لياو
الموضوع يُستكمل بالأسفل
للعب مع الأهلي .. يونس محمود يكشف حقيقة دخوله السعودية بتأشيرة مزارع!
النجم العراقي المعتزل سبق أن لعب لفترة قصيرة في الفريق السعودي
"الحياة جميلة" .. أول تعليق من ماكسيمين بعد الهجوم التركي عليه ومطالب إعادته إلى الأهلي
ستة أشهر لم ينجح خلالها الفرنسي في إقناع الجمهور التركي به..
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"أبعدوا ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي!" .. تحذير بحريني من تراجع المنتخب السعودي بعد تعثر كأس الخليج
إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟