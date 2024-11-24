أخبار الأهلي اليوم | يايسله ينهي لغز تذبذب الدوري وتألق الآسيوية .. وموقف ماكسيمين من العودة في يناير

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 24 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ماتياس يايسله: العين غيّر مدربه

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، أن وضع العين الإماراتي سيكون مختلفًا عن مبارياته السابقة، بعدما غيّر مدربه، مبينًا أن لقاء الغد، سيكون بمثابة مواجهة ند للند، والراقي سيكون حريصًا على مواصلة انتصاراته.

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ويحل الأهلي ضيفًا على العين، على ملعب هزاع بن زايد، مساء الإثنين، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وتحدث يايسله، خلال المؤتمر الصحفي، عن موقف الأهلي في دوري روشن، مقارنة بالبطولة الآسيوية، قائلًا "أرى النتائج في الدوري، وأعتقد أنه بإمكاننا تقديم الأفضل، ولكن هذا حال كرة القدم، قدمنا أفضل مستوياتنا أمام الفرق الكبيرة، وفي كثير منها، تعثرنا وكنا لا نستحق، ولكننا أيضًا فزنا بمباريات لم أكن راضيًا عنها، ولكن في البطولة الآسيوية، نحن نسعى للاستمرار"، وفق ما ذكر الإعلامي وليد سعيد.

في المقابل، تحدث البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب العين، عن المواجهة، قائلًا "سنحوض مباراة كبيرة أمام الأهلي، ونطمح للفوز بها وإعادة إعداد الفريق للمرحلة المُقبلة".

وشهدت التدريبات الجماعية للأهلي، مشاركة المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بصورة طبيعية، ليصبح جاهزًا لمواجهة العين الإماراتي، بعد غيابه عن اللقاء الماضي في دوري روشن، أمام الفيحاء، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وصف شقيق ووكيل آلان سان ماكسيمين مهاجم فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، قرار رحيل موكله خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بالغريب وغير المنطقي.

أثار الإعلامي الرياضي عبد الله البرقاوي، جدلًا بالكشف عن قرار هيئة تنظيم الإعلام، والذي يتعلق بإيقاف مذيع برنامج رياضي شهير من الظهور لحين استكمال الإجراءات النظامية تجاه مخالفته الإعلامية.

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