أخبار الأهلي اليوم | أرقام السومة في الديربي، واستمرار التغييرات الـ5

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ...

جلاد الكبار .. أرقام تاريخية صنعها عمر السومة بهدفيه في ديربي جدة

أرقام رائعة ومسيرة ذهبية للسوري عمر السومة في ديربي جدة. التفاصيل هنا

الأندية تحسم قرار "التغييرات الخمسة" في الموسم القادم من الدوري السعودي

هل سيستمر العمل بنظام التغييرات الخمسة في الدوري السعودي الموسم القادم؟ الأمر بيد الأندية. التفاصيل هنا

غياب ساريتش عن مباراة الفيصلي

بات من المؤكد غياب البوسني إلفيس ساريتش عن مباراة الأهلي القادمة ضد الفيصلي في الدوري السعودي للإيقاف، ذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة الاتحاد مساء أمس الأحد.

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فيديو | حسين عبد الغني: الاتحاد عميد الأندية السعودية ولا وجود للأهلي بدونه

نجم الأهلي المخضرم حسين عبد الغني يتحدث عن الديربي وأزمة الاتحاد. التفاصيل هنا

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