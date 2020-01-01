أخبار الأهلي اليوم | صالح جمعة "ورقة" النادي الرابحة في الميركاتو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم السبت.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 18 إبريل 2020 ..

علي معلول: الأيام أثبتت صحة قراري باللعب للأهلي أحد أفضل أندية العالم

قال علي معلول نجم النادي الأهلي المصري أنه اضطر لتغيير مركزه في الملعب خلال لعبه لفريق الشباب في الصفاقسي للعب مع الفريق الأول، إذ كان قد بدأ مسيرته كجناح ولاعب خلف المهاجمين لكنه غير إلى ظهير أيسر وتعلم كيفية تأدية الأدوار المطلوبة في هذا المركز. التفاصيل هنا

علي معلول: الإصابات منعت تكرار مباراة الـ6-1 أمام الزمالك

أكد علي معلول نجم النادي الأهلي المصري أن شخصية النادي القوية والخاصة كانت حاضرة في تتويجه بلقبي الدوري المصري والسوبر المصري للموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعبين أرادوا ختام الموسم بالفوز على الزمالك رغم عدم أهمية اللقاء حسابيًا. التفاصيل هنا

علي معلول: تلقيت عرضًا كبيرًا لكني فضلت البقاء في الأهلي وأتمنى الاعتزال بين صفوفه

كشف النجم التونسي علي معلول عن تلقيه عرضًا أو عرضين خلال كل فترة انتقالات، لكنه أشار إلى أن أكبر عرض تلقاه كان في سوق الانتقالات الصيفي الماضي ولكن إدارة الأهلي رفضت وطلبت منه البقاء مع الفريق وقد وافق على الأمر احترامًا لعقده ولجماهير الفريق.

وأبدى معلول رغبته في إنهاء مسيرته الكروية والاعتزال بالقميص الأحمر، مشيرًا إلى أن نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي نصحه برفض عرض أوروبي والبقاء في الأهلي لأنه نادٍ لا يقل أهمية عن الفرق الأوروبية.

صلاح ريكو: الأهلي فاوضني قبل انضمامي للزمالك

قال صلاح ريكو لاعب وسط مصر المقاصة أن الأهلي فاوضه قبل الزمالك لكن المشاكل التي كانت موجودة بينهم وبين نادي اتحاد الشرطة بسبب صفقة انتقال معروف يوسف وخالد قمر وأحمد دويدار للزمالك حالت دون اكتمال الصفقة.

الأهلي يُخطط لاستخدام صالح جمعة في صفقات الصيف

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الأهلي ترغب بالاستفادة من ورقة "صالح جمعة" في صفقات سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ قد تُقحمه في صفقات تبادلية، خاصة بعد رفض رينيه فايلر كل المحاولات والنصائح بمنحه فرصة أخرى بعد استئناف النشاط الكروي.