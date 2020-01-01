سيد عبد الحفيظ: هذا موقف الأهلي من كينو وحجازي والنقاز

مدير الكرة يتحدث عن العديد من الأسماء والصفقات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف ناديه تجاه بعض الأسماء المتداولة في الإعلام كصفقات محتملة للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأشاد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الحدث اليوم بالجناح البرازيلي كينو الذي يلعب حاليًا مع الجزيرة الإماراتي بالإعارة من بيراميدز وعبر قبل عدة أيام عن رغبته ارتداء القميص الأحمر في الموسم القادم.

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وقال مدير الكرة عن إمكانية ضم اللاعب "كينو لاعب ممتاز وقدم أداءً مميزًا مع بيراميدز في الدوري المصري، لكن التعاقد معه سيحسمه رأي المدير الفني رينيه فايلر الذي سيُحدد احتياجات الفريق".

وعن إمكانية ضم أحمد حجازي، قال عبد الحفيظ "حجازي لاعب ممتاز صاحب خبرات كبيرة وهو مدافع المنتخب المصري، نحن في مرحلة ترتيب الأوراق والأفكار حاليًا قبل بدء فترة الانتقالات".

سيد عبد الحفيظ أكد وجود مفاوضات مع رمضان صبحي وناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي للإبقاء عليه للموسم القادم، فيما قال عن إمكانية التعاقد مع حمدي النقاز ليخلف أحمد فتحي "لن نضم لاعبًا أجنبيًا لخلافة فتحي وشغل مركز الظهير الأيمن".

أضاف "لدينا باسم علي المعار للجونة وكذلك مجموعة من الناشئين خاصة الثلاثي محمود صابر وفارس طارق وأحمد عبد النبي، بجانب كريم يحيى".