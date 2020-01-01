أخبار الأهلي اليوم | "أحمد فتحي وقع لبيراميدز قبل الجلوس مع الإدارة"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 20 إبريل 2020 ..

بالمستندات – نص قرار "فيفا" بشأن قضية الأهلي وعبد الله السعيد

لم تنتهِ أزمة النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالي بعد، حيث أعلنت القلعة الحمراء عن تقدمها بشكوى جديدة لاتحاد الكرة المصري، للمطالبة بحقها في فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي السعودي، دون دفع الشرط الجزائي للفريق الأحمر. التفاصيل هنا

فايلر يحسم موقف الأهلي من ضم لاعب بيراميدز

حسم رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، موقف التعاقد مع كينو، لاعب بيراميدز المعار لصفوف الجزيرة الإماراتي. التفاصيل هنا

الأهلي السعودي يوضح موقفه من أزمة عبد الله السعيد

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، عن موقف ناديه من أزمة لاعبه السابق عبد الله السعيد مع الأهلي المصري، بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى بيراميدز المصري.

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صلاح محسن: محمد صلاح أكد لي رغبة ليفربول في ضمي

كشف صلاح محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغه باهتمام ناديه بضمه مؤخرًا. التفاصيل هنا

إبراهيم سعيد: مقارنة باللاعبين الحاليين، أنا "مؤدب جدًا"

انتقد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق رواتب اللاعبين المصريين الحالية، مؤكدًا أنه مبالغ بها كثيرًا، ومشددًا على أنه لو كان يلعب حاليًا لطلب الحصول على 25 مليون جنيهًا مصريًا على الأقل سنويًا عند توقيعه لأي نادٍ. التفاصيل هنا

وكيل لاعبين: أحمد فتحي وقع لبيراميدز منذ فبراير