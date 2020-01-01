أخبار الأهلي اليوم | تغريم الشناوي وتغيير طريقة اللعب أمام المقاصة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ..

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خاص | تمت .. الأهلي المصري يحصل على توقيع بلايلي

أتم الأهلي المصري تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

عديد الأندية دخلت في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع النادي الجداوي، على رأسها الثلاثي المصري؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز، بخلاف ناديه السابق الترجي التونسي. " اقرأ التفاصيل "

مدافع الاتحاد: أحمد فتحي لم يتعمد إصابتي

أكد محمود رزق، مدافع نادي الاتحاد السكندري، على أن أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي، لم يتعمد إصابته خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

رزق قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أحمد فتحي أخ كبير لي، وبعدما تعرضت للإصابة، حضر إلى غرفة الملابس وجلس بجواري للاطمئنان على حالتي، واتصل بي كثيرًا أثناء تواجدي في المستشفى، وهو بالتأكيد لم يتعمد إصابتي".

تغريم محمد الشناوي مليون و500 ألف جنيه

قررت محكمة شمال الجيزة، تغريم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مبلغ مليون و500 ألف جنيه، لصالح ناديه السابق بتروجيت.

وأكدت تقارير صحفية، على أن الحكم ينص على تغريم حارس الأهلي مبلغ 10% من قيمة انتقاله من بتروجيت إلى الأهلي، أي مليون و500 ألف جنيه، لصالح النادي البترولي.

فايلر يدرس تغيير طريقة اللعب أمام المقاصة

يدرس الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، التراجع عن طريقة اللعب بمهاجمين 2 في مباراة مصر المقاصة.

وأشارت تقارير صحفية على أن فايلر استقر على اللعب بمهاجم وحيد، وهو السنغالي أليو بادجي، بعد فترة من اللعب بثنائي هجومي، وهما بادجي ومروان محسن.