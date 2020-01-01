أخبار الأهلي اليوم | ممر شرفي لأبطال الدوري، وتهنئة آل الشيخ وأبو تريكة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

فايلر يعود للعب بمهاجم واحد أمام مصر المقاصة

يستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء اليوم في الدوري المصري بعد يوم واحد من حسم الفوز باللقب رسميًا بخسارة الزمالك مساء أمس أمام أسوان.

ومن المتوقع أن يعود المدرب السويسري رينيه فايلر للعب بمهاجم واحد أمام مصر المقاصة، إذ سيلعب بأليو بادجي وخلفه الثلاثي جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ، فيما سيحافظ أليو ديانج وحمدي فتحي على مكانهما في الوسط وكذلك محمد الشناوي في حراسة المرمى، ويعود ياسر إبراهيم للعب بجانب أيمن أشرف في الدفاع ومعهما علي معلول ومحمد هاني.

تركي آل الشيخ يُهنئ الأهلي على لقب الدوري

هنأ المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه في السعودية النادي الأهلي بحصوله على لقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه.

وكتب على حسابه الرسمي في فيسبوك "مبروك الدوري، ونتمنى التاسعة في أفريقيا إن شاء الله".

مصر المقاصة يُجهز ممرًا شرفيًا للأهلي

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن فريقه سيُعد ممرًا شرفيًا للأهلي خلال مباراة الطرفين مساء اليوم بعد تتويج الفريق الأحمر رسميًا بلقب الدوري بخسارة الزمالك أمام أسوان يوم أمس.

وقال الرئيس أنه سيطلب موافقة اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم المصري على إقامة الممر الشرفي، بحيث لا يتعارض ذلك مع الإجراءات المتبعة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

تعليق "ساخر" من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بالدوري المصري