أخبار الأهلي اليوم | براءة شريف إكرامي، والتشكيل المتوقع ضد الحدود

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ..

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التشكيل المتوقع للأهلي ضد حرس الحدود

يخوض الأهلي مساء اليوم الإثنين مباراة الجولة الـ25 من الدوري المصري أمام حرس الحدود، وقد استعاد لاعبه التونسي علي معلول بعد غيابه عن اللقاء السابق للإيقاف.

التشكيل المتوقع للأهلي يتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، ومن ثم أليو ديانج وحمدي فتحي في الوسط الدفاعي ثم أحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو خلف المهاجم أليو بادجي، مع إمكانية الدفع بمروان محسن بدلًا من جيرالدو.

نادر شوقي يُبرئ شريف إكرامي من تهمة "بيراميدز ورمضان"

قال نادر شوقي وكيل رمضان صبحي السابق أن اختلاف الأهداف مع موكله أدى لإنهاء العلاقة بينهما، مشددًا على أنه لن يتحدث عن أي كواليس خاصة بالعمل بينهما احترامًا للاعب الأهلي السابق.

وأضاف حول انتقال رمضان إلى بيراميدز "بعيدًا عن أي كواليس، شريف إكرامي فوجئ بمفاوضات بيراميدز مع رمضان، كنت أول من أبلغه بالأمر وكان واضحًا أن الأمر كان مفاجئًا له وأنه لم يكن يعلم أي شيء عن القصة".

أتم "من الصعب أن أعمل مع رمضان صبحي أو أحمد فتحي مستقبلًا".

إكرامي يُعلق على حديث وكيل رمضان صبحي

لم يُفوت شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق التصريحات الأخيرة لنادر شوقي وكيل رمضان صبحي والتي أنصفته أمام جماهير الأحمر دون التعليق عليها.

لم اكن اتمني ان يؤكد صحة كلامي اطراف اخري و توقعت ان يكون رصيد مصداقيتي لدي الجماهير كافياً. https://t.co/ZMkwvkFUXz — SherifEkramy (@SEkramyofficial) September 7, 2020

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لم أكن أتمنى أن يؤكد حديثي أطراف أخرى، توقعت أن يكون رصيد مصداقيتي لدى الجماهير كافيًا".

المقاصة: لم يصلنا أي عرض رسمي لضم محمد إبراهيم من الأهلي

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أنهم لن يتحدثوا عن أي صفقات انتقال سوى بعد نهاية الموسم الجاري، مشددًا على أن تلك سياسة الفريق ولن تتغير أبدًا.

وعند سؤاله عن وجود عرض رسمي من الأهلي لضم محمد إبراهيم، أجاب "لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع محمد إبراهيم، كل ما يُقال مجرد إشاعات".

الشحات والسولية يخوضان تدريبات تأهيلية في الأهلي

خاض لاعبا الأهلى عمرو السولية وحسين الشحات تدريبات تأهيلية صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة، ذلك ضمن برنامجهما العلاجي والتأهيلي الخاص تمهيدًا لانخراطهما قريبًا في التدريبات الجماعية.

وعمل اللاعبان في صالة الألعاب الرياضية قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.