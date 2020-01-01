أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل اليوم الأول لموسيماني، وعرضان خارجيان لأفشة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 2 أكتوبر 2020 ..

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وكيله: عرض خليجي وآخر أوروبي للاعب وسط الأهلي

أكد عبد الرحمن إسماعيل أن وكيله "محمد مجدي أفشة" لديه عرضين للانتقال خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، الأول من الدوري السعودي والثاني من الدوري الاسكتلندي، لكن دون الكشف عن هوية الناديين.

وأوضح الوكيل أن مهاجم الأهلي السابق "ماليك إيفونا" بات قريبًا من العودة للدوري المصري، إذ يمتلك عدة عروض وتقترب المفاوضات مع أحد الأندية من النهاية السعيدة.

المدرب الجديد يُصحح الأخطاء ويجتمع مع أفشة

قاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مران الفريق لأول مرة اليوم الجمعة، وقد قسم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى مباراة تدريبية بينهم وحرص على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء والحديث مع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي.

المدرب السابق لصن داونز عقد جلسة على هامش المران مع محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق لتوجيه بعض النصائح والتعليمات التي يرغب منه في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وليد سليمان يُشارك في التدريبات الجماعية والشيخ يُواصل التأهيل

شارك وليد سليمان نجم هجوم الأهلي في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في الظهر التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

من جانب آخر، واصل أحمد الشيخ عمله ضمن برنامجه التأهيلي بهدف إعداده للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد القادم. وكان اللاعب قد اشتكى من آلام عضلية

الخطيب يعد بتسهيل مهمة موسيماني

وصل بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي فجر اليوم الجمعة إلى القاهرة لبدء مهمته مع نادي القرن في أفريقيا، وقد عقد جلسة مع الرئيس محمود الخطيب في حضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وأعضاء لجنة التخطيط.

وأكد الخطيب خلال الجلسة على دعم الجميع في الأهلي للمدرب الجنوب أفريقي والحرص على تسهيل مهمته لتحقيق طموحات النادي في الفترة القادمة.

وتفقد موسيماني ملعب مختار التتش وغرف تغيير الملابس وعقد اجتماع مع المدرب المساعد سامي قمصان وعبد الحفيظ وموسيه ماتلابا محلل الأداء للحديث عن تحديات الفترة المقبلة والتخطيط جيدًا لها.

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