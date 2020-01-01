أخبار الأهلي اليوم | رمضان لا يريد البقاء ولاعب المارد الأحمر الأفضل في مصر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ..

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دراسة تأجيل مواجهة الأهلي والإنتاج

أوضح محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي، التي ستقام الجمعة المقبلة، في ظل ما تردد عن احتمالية تأجيلها لتعارضها مع مواجهة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، التي ستقام الجمعة المقبلة.

وقال فضل، خلال تصريحات تليفزيونية: "عرضنا الأمر على لجنة المسابقات، وهي صاحبة القرار، لكن في الأخير هناك أمور كثيرة تحكم القرار، فمن الممكن أن يرفض الأمن لارتباط الملعب بمباريات أخرى".

مجدي عبد الغني: رمضان لا يريد البقاء بالأهلي

يرى مجدي عبد الغني؛ نجم الأهلي الأسبق، أن رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، لا يريد البقاء في صفوف القلعة الحمراء، مطالبًا الجماهير بعدم الغضب منه.

وقال عبد الغني، خلال تصريحاته لقناة "تن": "رمضان لا يريد البقاء في الأهلي، وعلى الجمهور ألا بغضب، فالأهلي لا يقف على أحد، كان يصاب الخطيب ونلعب ونفوز بدونه، وغيابه أظهر طاهر أبو زيد، وإصابة شطة، منحتني فرصة الظهور، وحاليًا اقتراب رحيل أحمد فتحي، أظهر محمد هاني، فالقلعة الحمراء لا تقف على أي لاعب".

حسام حسن: لاعب الأهلي الأفضل في مصر حاليًا

اختار حسام حسن وتوأمه إبراهيم؛ نجما منتخب مصر السابقين، أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال حسام، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، هو الأفضل في مصر حاليًا".

أما إبراهيم فقال: "رمضان ووليد سليمان وطارق حامد هم الأفضل، أما في مركز الظهير الأيمن فأرى أن محمد هاني سيكون من أفضل الأظهرة".