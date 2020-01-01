أخبار الأهلي اليوم | صالح جمعة يتحدث في كل الاتجاهات، ومواعيد مباريات الدوري والكأس

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

صالح جمعة يُعلق على معاملة رينيه فايلر له

أكد صالح جمعة كامل احترامه وتقديره للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مشددًا على أنه يتدرب بقوة وجدية لينال ثقته ويعود للعب مع الفريق.

مضيفًا في تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير "فايلر مدرب محترم ومحترف جدًا، أحترمه كثيرًا وأحاول تنفيذ تعليماته، طلب مني أن أكون جاهزًا تمامًا وهذا حقه وأنا أسعى لذلك حاليًا".

وعن إمكانية انتقاله للزمالك قال صالح "البعض يتحدث عن سعي أخي عبد الله جمعة لنقلي إلى الزمالك، لكنني أنا من يتحدث معه لارتداء قميص الأهلي، عقدي ممتد مع النادي لعامين ولا صحة لما يُقال حول حديثي أو توقيعي للزمالك".

اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الدوري والكأس

أعلن اتحاد كرة القدم المصري مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري باستثناء الجولة الأخيرة، وكذلك مواعيد مباريات دوري الـ16 والـ8 من كأس مصر.

وسيلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 يوم 30 سبتمبر الجاري، وحال تأهله سيُواجه أبو قير للأسمدة في موعد سيحدد لاحقًا.

وسيلعب الأهلي مباراة الجولة الـ28 من الدوري المصري يوم 19 سبتمبر الجاري أمام مصر المقاصة، وسيُواصل اللعب كل 3-4 أيام حتى الـ11 من أكتوبر حين يلعب مباراة الجولة الـ33 أمام بيراميدز.

محمود رزق على رادار الأهلي

أكدت مصادر صحفية مطلعة أن الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري هذا الصيف، وأضافت أن لجنة التخطيط بالنادي طلبت من المدرب رينيه فايلر مراقبته جيدًا خلال مباراة الليلة لإبداء رأيه به.

يُشار إلى أن رزق كان قد وقع للأهلي وتقاضى مقدم تعاقد حين كان لاعبًا مع الإنتاج الحربي لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أوقفت الصفقة آنذاك.

صالح جمعة: الأزمة الأخيرة أظهرت لي معدن النادي الأهلي ورئيسه

أشاد صالح جمعة لاعب الأهلي بدعم النادي ورئيسه محمود الخطيب له في أزمته الأخيرة، مؤكدًا أن المواقف الصعبة هي التي تُظهر معادن الأشياء والأشخاص.

وأضاف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1 "أود البدء بتوجيه الشكر للنادي الأهلي ومحمود الخطيب وكل الفريق القانوني للنادي. تلك الأزمة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي".