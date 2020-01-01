أخبار الأهلي اليوم | حقيقة إصابة محمد محمود، وتعليق مروان محسن على لقطة القمة الجدلية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ..

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الحكم الإنجليزي السابق ديرموت جالاجر: وليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبد الشافي

أكد الحكم الإنجليزي السابق ديرموت جالاجر أن وليد سليمان لم يتعمد أبدًا إيذاء محمد عبد الشافي خلال مباراة الأهلي والزمالك يوم أمس في الدوري المصري.

جالاجر تحدث لقناة النهار المصرية مؤكدًا أن التصادم بين اللاعبين كان عاديًا جدًا رغم قوته، مشيرًا إلى أن الحكم قد يتخذ أي قرار إلا احتساب خطأ ضد لاعب الأهلي، ومشددًا على أن سليمان لم يتعمد أبدًا إيذاء منافسه.

مروان محسن: حسبنا الله ونعم الوكيل

علق مروان محسن مهاجم الأهلي على اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب نهاية مباراة القمة يوم أمس بانتصار الزمالك على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة.

وأثار مروان غضب جماهير فريقه حين ترك الكرة معتقدًا أنه في موقف تسلل ليُهدر فرصة ثمينة على فريقه للوصول لهدف التعادل، إذ لم يكن متسللًا.

اللاعب قال لموقع فلجول عن تلك اللقطة "ما حدث أنني اعتقدت وقوعي في موقف تسلل من خلال رؤيتي داخل الملعب، تركت الكرة لكي يحاول عليها محمد هاني وتصبح أكثر خطورة وفاعلية".

أضاف "فوجئت بعد المباراة بهذا الكم الهائل من التعليقات على تلك اللقطة وترك كل ما حدث في المباراة، وكأنها هي السبب في كل ما حدث. اعتدت على حملات الهجوم والتشكيك، وأقول لمن يتهجمون علي حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكيله: محمد محمود سليم تمامًا

أكد نادر شوقي أن موكله محمد محمود تعافى تمامًا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، نافيًا ما تردد بشأن تعرضه لإصابة جديدة في الركبة كانت خلف سفره إلى ألمانيا مؤخرًا.

وقال شوقي لموقع فلجول المصري أن لاعب الأهلي سليم تمامًا، وقد سافر في رحلة أوروبية سريعة لإجراء المزيد من الفحوصات والتي جاءت مطمئنة جدًا وأكدت شفاءه من الإصابة، مشيرًا إلى أن موكله يُواصل حاليًا برنامجه التأهيلي والبدني تمهيدًا للانخراط في التدريبات.

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