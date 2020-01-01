أخبار الأهلي اليوم | رفض عرض الاتفاق لضم أزارو، وتحديد سعر أجايي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ..

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الأهلي يُحدد سعر أجايي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن إدارة النادي الأهلي تلقت الضوء الأخير من المدرب رينيه فايلر لبيع المهاجم جونيور أجايي بعد تراجع مستواه وبهدف التعاقد مع مهاجم قوي للموسم القادم.

وأوضحت تلك المصادر أن الأهلي حدد سعر اللاعب بـ3 ملايين دولار، مع الإشارة لوصول عرضين له من تركيا وروسيا وحديث عن إمكانية دخوله صفقة تبادلية مع الرجاء المغربي.

بيراميدز ينفي التفاوض لضم مهاجم الأهلي

نفى هاني سعيد مدير الكرة بنادي بيراميدز الدخول في أي مفاوضات لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي، مشددًا في نفس الوقت على جودته الفنية وقدراته الممتازة.

مضيفًا في تصريحات تلفزية "بيراميدز لم يتعاقد سوى مع أحمد فتحي ورمضان صبحي، ولا صحة لما يُقال حول الحديث مع أزارو".

الأهلي يرفض عرض الاتفاق لشراء وليد أزارو

رفض الأهلي عرض الاتفاق السعودي لشراء وليد أزارو نهائيًا مقابل 400 ألف دولار، وذلك بسبب ضعف المقابل المالي المعروض، وقد طالب النادي المصري نظيره السعودي بضرورة سداد الـ100 ألف دولار المتبقية من قيمة إعارة اللاعب.

وأوضحت مصادر سعودية أن المهاجم المغربي موافق على العودة للعب مع الاتفاق، لكن يبقى توصل الناديين لاتفاق حول الأمر.

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