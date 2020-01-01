أخبار الأهلي اليوم | سعد سمير يروي قصة تجديده وتصرف غريب من الاتحاد المغربي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ..

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جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي ووادي دجلة

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي ووادي دجلة، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام اختارت الحكم جهاد جريشة ليكون حكم الساحة، ليساعده محمود أبو الرجال وسامي هلهل، ومحمد حسن سيكون حكمًا رابعًا.

وفي غرفة "VAR" سيتواجد وائل فرحان حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الي سيخوض به مباراة وادي دجلة.

وضم التشكيل المتوقع الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.

الهجوم: أحمد الشيخ، أليو بادجي، جونيور أجايي.

سعد سمير: وقعت للأهلي على بياض رغم أنني كنت لاعب حر

أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، على أن أمامه حوالي شهر ونصف من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات مع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس.

سعد قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "الأهلي خيرني قبل رفع اسمي لقيد كهربا، والاستفادة من مكاني بالقائمة، ورحبت بالأمر، وتم رفع اسمي وكنت لاعبًا حرًا، ووقعت على بياض دون تحديد قيمة عقدي".

وتابع: "النادي الأهلي كبير جدًا، وأي لاعب يتمنى أن يمر أمام بوابة النادي، وعندما أكون موجودًا في كيان كبير لا بد أن أقدر النعمة، وأحترم الكيان".

الاتحاد المغربي يحدد موعدًا لديربي الدار البيضاء مع دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة لبطولة الدوري، على رأسها ديربي الدار البيضاء، بين فريقي الوداد والرجاء.

الاتحاد المغربي حدد مباراة ديربي الدار البيضاء يوم 24 سبتمبر الحالي، قبل يوم واحد قبل مواجهة الزمالك والرجاء، ويومين من لقاء الوداد والأهلي.