أخبار الأهلي اليوم | مطالب ميلويفيتش، ودعوة لإنقاذ خالد مسعد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ...

النعيمة وعبد الجواد يطالبان بإنقاذ خالد مسعد

طالب صالح النعيمة ومحمد عبد الجواد نجما كرة القدم السعودية السابقان المسؤولين في السعودية وعلى رأسهم وزيري الصحة والرياضة بالتدخل العاجل لإنقاذ نجم الأهلي السابق خالد مسعد لمروره بحالة صحية سيئة للغاية.

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

لااعلم من أين أبدأ في شرح مايعانيه اخي الكابتن/خالد مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه ، مناشداً المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم @tfrabiah ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير @AbdulazizTF بالنظر في حاله. — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) September 6, 2020

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

لااعلم من أين أبدأ في شرح مايعانيه اخي الكابتن/خالد مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه ، مناشداً المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم @tfrabiah ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير @AbdulazizTF بالنظر في حاله. — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) September 6, 2020

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها نجم الهلال السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر، ومقطع فيديو بثه مهاجم الأهلي السابق على السوشيال ميديا.

عسيري يبدأ اليوم مشواره مع النصر

يبدأ عبد الفتاح عسيري مشواره اليوم مع فريقه الجديد "النصر"، إذ من المتوقع أن ينخرط اللاعب في تدريبات العالمي الجماعية استعدادًا لمواجهة الاتفاق في آخر جولات الدوري السعودي مساء الأربعاء القادم.

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عسيري كان قد أنهى تجربته مع الأهلي عقب التعادل مع الشباب في الجولة قبل الماضية من الدوري السعودي، وقد غاب عن مباراة الشباب في الجولة السابقة ولن يلعب كذلك مباراة الرائد القادمة.

اللاعب السعودي كان قد وقع في يوليو الماضي عقدًا مع النصر لمدة ثلاث سنوات يبدأ في يناير القادم عقب نهاية عقده مع الأهلي، لكن وصيف الدوري السعودي نجح في شراء مدة العقد المتبقية من الفريق الجداوي ومن المقرر أن يُسجل عسيري معه في قائمته لدوري أبطال آسيا.

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