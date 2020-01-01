أخبار الأهلي اليوم | السومة يعتذر، ولاعب وسط بنفيكا يُوافق على عرض الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ...

لاعب وسط بنفيكا يُوافق على عرض الأهلي لضمه

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الصربي ليوبومير فيجسا لاعب وسط بانفيكا البرتغالي وافق رسميًا على التفاصيل الخاصة بعقده مع الأهلي من حيث المدة والقيمة المالية.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيُوقع على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على ثلاثة ملايين يورو بواقع 1.5 مليون يورو سنويًا، وسيتم توقيع العقد حال اجتيازه الفحوصات الطبية المعتادة.

وقد نقلت عن مصدر خاص قوله "لم تأخذ المفاوضات وقتًا طويلًا بين كلا الطرفين في ظل تقارب وجهات النظر خاصة أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أوصى بضرورة التعاقد معه في ظل معرفته التامة بإمكاناته الفنية والبدنية وحاجته إلى لاعب أجنبي في خانة المحور".

عمر السومة: نعتذر لجماهيرنا، لم نُقدم مستوانا المعروف

تقدم عمر السومة مهاجم الأهلي باعتذار لجماهير الفريق بعد الخسارة القاسية أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف النجم السوري في تصريحاته عقب اللقاء "لعبنا المباراة دون ضغوطات، وقد فضل المدرب إشراك عدد من اللاعبين في مراكز جديدة، نقدم اعتذارنا للجماهير على تلك الخسارة، إذ لم نلعب بمستوانا المعروف وطريقتنا المعتادة".

تابع "الأهم لنا هو صعودنا لدور الـ16، علينا الآن الحديث مع المدرب وتصحيح الأخطاء، لا أقول الآن أننا نستطيع المضي قدمًا حتى المباراة النهائية، لكننا قادرين على الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، لدينا 3 مباريات وكما نعلم مباريات خروج المغلوب تتطلب تركيزًا كبيرًا".

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2020

ملخص مباراة الأهلي مع استقلال طهران في دوري أبطال آسيا. شاهد من هنا

استقلال طهران يهزم الأهلي ويُرافقه لثمن نهائي دوري أبطال آسيا