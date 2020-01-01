أخبار الأهلي اليوم | المسيليم جاهز للديربي، وميلويفيتش يُطالب بعدم تكرار "خطأ" مباراة النصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 31 أكتوبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 أكتوبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اقرأ أيضًا | صراع العروش .. 9 هدافين سابقين يجتمعون في الدوري السعودي!

الأهلي يُنهي استعداداته للديربي، وفلادان يُراوغ المراقبين

أنهى الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء اليوم في ديربي جدة ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي، وقد ركز مران الأمس على الجوانب البدنية في البداية، قبل أن يُقسم المدرب فلادان ميلويفيتش اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات فنية متنوعة.

المزيد من الفرق

وقد شهد التدريب مرانًا خاصًا للمدافعين والمهاجمين للتعامل مع الكرات العرضية.

وراوغ المدرب الصربي الراقبين من الصحافة والإعلام، إذ تعمد إخفاء ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء اليوم، وذلك بعدم إجراء تغييرات مستمرة على مراكز اللاعبين في التدريبات.

وأفادت صحيفة الرياضية أن ميلويفيتش سيحسم اختيار العناصر الأساسية في الاجتماع الفني الذي سيُعقد ظهر اليوم السبت.

ميلويفيتش يُطالب لاعبيه بعدم تكرار خطأ "إهدار الفرص" أمام الأهلي

تحدث فلادان ميلويفيتش مع لاعبيه على هامش مران الأمس استعدادًا لمواجهة الاتحاد مطالبًا إياهم بعدم تكرار خطأ "إضاعة الفرص" الذي حدث أمام النصر في مباراة الكأس خلال مواجهة ديربي جدة مساء اليوم.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن المدرب قوله للاعبيه "لا نريد تكرار ما حدث في لقاء النصر، نعم كنا الأفضل، لكن خرجنا من بطولة الكأس بعد أن أضعنا العديد من الفرص".

أضاف "علينا استغلال كافة فرصنا والتسجيل لتحقيق نتيجة إيجابية، المباراة لن تكون سهلة ولذا علينا تقديم أداء قوي منذ البداية والسيطرة على اللقاء، أثق كثيرًا في إمكانيات الفريق ولا نبحث سوى عن الفوز".

ياسر المسيليم جاهز للديربي

أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي أصبح جاهزًا لخوض لقاء ديربي جدة مساء اليوم أمام الاتحاد.

حارس المرمى كان قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وقد خاض جزءً من المران خلال اليومين السابقين لكنه شارك في مران الأمس بالكامل مما أكد تعافيه التام من الإصابة وجاهزيته للعب خاصة مع غياب زميله محمد العويس للإصابة.

صورة | اتهام أحمد حجازي بخرق بروتوكول "كورونا" في السعودية