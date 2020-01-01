أخبار إنتر اليوم | كونتي يهاجم نفسه وفريقه بعد مهزلة بولونيا

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء وتصريحات ما بعد السقوط الغريب للفريق أمام بولونيا البارحة ضمن أخبار إنتر اليوم، 6 يوليو 2020.

كونتي يهاجم نفسه واللاعبين

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، مع "DAZN" أنه أول الأشخاص المعرضين للمساءلة بعد السقوط أمام بولونيا مساء الأحد في الدوري الإيطالي.

كونتي قال إن الجميع بحاجة لمراجعة نفسه بعد ما حدث أمام بولونيا والهزيمة رغم التقدم والزيادة العددية، وتمنى أن يمتلك لاعبيه ولو واحد بالمائة من صدمته.

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وأضاف المدير الفني أن المشروع الحالي للنادي يهدف للفوز، ولكن على المدرب واللاعبين مساءلة أنفسهم حول مدى صلاحيتهم له.

كونتي يجتمع بلاعبيه والإدارة

كشفت "لاجازيتا" أن كونتي أقام اجتماعاً مغلقاً مع لاعبيه في غرف الملابس بعد المباراة لمدة نصف ساعة، ولكن لم توضح طبيعة ما حدث.

وأضاف التقرير أن كونتي اجتمع أيضاً مع بيبي ماروتا وبقية مسؤولي النيراتزوري لمدة ساعة من الزمن بعدها لمناقشة الهزيمة التي تعرض لها الفريق.

الصحافة تذبح إنتر وكونتي

تعرض الفريق لانتقادات حادة من قبل الصحف الإيطالية بعد العرض الهزيل والسقوط الغريب أمام بولونيا مساء الأحد في ميلانو.

"توتوسبورت" احتفت بسقوط إنتر ولاتسيو وإهداء اللقب ليوفنتوس، بينما عنونت "كورييري" ما حدث بأنه "صلب كونتي".

حملة نظافة بعد الموسم

ذكرت "لاجازيتا" أن ستة لاعبين على الأغلب سيغادرون إنتر هذا الصيف، وعلى رأسهم دييجو جودين الذي فشل في التأقلم مع خطط كونتي.

القائمة ضمت أيضاً روبيرتو جاليارديني، ماتياس فيتسينو، كوادو أسامواه، مع عدم تجديد عقد إعارة الثنائي فيكتور موسيس وكريستيانو بيراجي.

تخوف من إصابة باريلا

أوضحت "كورييري" أن الإصابة العضلية التي تعرض لها نيكولو باريلا قبل مباراة بولونيا قد تبعده أيضاً عن لقاء فيرونا الخميس المقبل.

اللاعب تم استبعاده تحسباً من تفاقم الإصابة، ولكن الصحيفة ذكرت أن الإصابة قد تكون أخطر وتحتاج لابتعاده عن الملاعب.