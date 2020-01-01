أخبار إنتر اليوم | رفض التغييرات الخمسة ولاوتارو يعلن الولاء

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

ما هي أحدث أخبار إنتر لصباح الخميس السادس عشر من أبريل، في ظل استمرار الحديث عن مستقبل نجمه لاوتارو مارتينيز، وموعد عودة الدوري الإيطالي.

مقترح باستكمال مسابقة الكأس أولاً

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن الاتحاد الإيطالي قد يستكمل أولاً نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم يتحول نحو بطولة الدوري في ظل بحثه عن خطة ملائمة لاستكمال الموسم الجاري. التفاصيل هنا.

فكرة بزيادة عدد التغييرات

أوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن هناك مقترح بزيادة عدد التغييرات في المباراة لخمسة بدلاً من ثلاثة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب السعي لضغط المباريات.

وقالت "لاجازيتا" إن إنتر سيكون أحد الفرق التي لن تستفيد بالتغيير كثيراً نظراً أن النيراتزوري سجل مرة واحدة عبر البدلاء خلال الدوري هذا الموسم.

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لاوتارو والحيرة بين برشلونة وإنتر

نشر النجم الأرجننتيني لاوتارو مارتينيز عدداً من الصور له رفقة زملائه في إنتر عبر صفحته على إنستجرام، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام الإيطالية رسالة بتفضيله النيراتزوري.

في المقابل، أشارت "لاجازيتا" إلى استمرار المفاوضات من قبل برشلونة مع وكلاء اللاعب، وأن إنتر يفضل الإبقاء عليه، ولن يبيعه إلا في حال دفع الشرط الجزائي كاملاً.

مفاضلة لتدعيم الهجوم

بحسب "توتوسبورت"، فإنتر سيختار ضم أحد الثنائي أوليفيه جيرو أو درييس ميرتينس الصيف المقبل بشكل مجاني، ولكن ليس اللاعبين معاً.

وأضاف التقرير أن إنتر يبحث عن خبرة وجودة في اللاعب الجديد من أجل تدعيم خط هجومه، وخصوصاً بعد الرحيل المتوقع لأليكسيس سانشيز بعد نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.

رئيس بريشيا يكشف مصير تونالي

تحدث ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، عن مصير نجمه ساندرو تونالي، وأكد أنه متفق معه على الرحيل في حال وصول عرض مناسب.

وذكر سيلينو في حوار صحفي أن في فبراير الماضي وصل له عرضاً ضخماً لضم نجمه، ولكن لم يوضح النادي، مؤكداً تفضيله بقائه في إيطاليا.