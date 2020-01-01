الكأس قبل الدوري.. مقترح جديد لاستكمال الموسم في إيطاليا

ترحيب بالفكرة رغم وجود بعض المشاكل

فكرة جديدة تتم مناقشتها حالياً، من أجل استكمال الموسم للمسابقات المحلية في إيطاليا، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم توقفت تماماً منذ شهر مارس الماضي بمختلف الدوريات، بعد تفشي الفيروس المميت، ووصوله للعديد من الرياضيين، وسط محاولات مستمرة لعودة النشاط.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كشفت عن آخر مقترح لاستكمال الموسم، عن طريق لعب كأس إيطاليا أولاً ومن بعده استئناف الدوري من جديد.

المزيد من الفرق

وهو ما يعني خوض نصف نهائي البطولة بين إنتر ونابولي ويوفنتوس وميلان، في يومي 27 و28 مايو من أجل كسب المزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من الترحيب بهذا المقترح، مع وجود إمكانية لخوض نهائي الكأس قبل عودة الدوري في شهر يونيو.

ويأتي الشرط الأبرز لتفعيل هذه الفكرة، هو توافر الظروف الصحية المناسبة من اجل عودة النشاط من جديد، وفقاً لما أصر عليه روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي.

وهو ما قد يجبر اللجنة المنظمة للدوري، على اختيار مكان آمن لخوض المباريات، سيكون على الأرجح في جنوب إيطاليا مما يخلق أزمة جديدة.

ويأتي ذللك برفض إنتر وميلان فكرة تغيير مكان مبارياتهما على أرضهما في ملعب سان سيرو في حالة وضع خطة آمنة لخوض المنافسات بأي ثمن.

ومن المتوقع كذلك أن يسفر هذا التغيير عن صعوبات تنظيمية وزيادة كبيرة جداً في التكاليف، مع عدم ضمان موافقة كافة الأندية على تغيير ملاعبها وعلى رأسها أتالانتا أيضاً.

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وعلى جانب آخر هناك مقترح آخر بخصوص نظام المباريات بشكل مؤقت، بعمل 5 تغييرات في كل مواجهة بدل 3 في كل 90 دقيقة.

الأمر الذي رحب به كل من يوفنتوس ولاتسيو، بينما لم يتحمس له كثيراً أنطونيو كونتي مدرب إنتر، والذي عانى من إصابات عديدة خلال هذا الموسم.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي بـ63 نقطة، مقابل 62 للاتسيو الثاني و54 لإنتر الثالث، بعد 26 جولة من البطولة قبل توقف النشاط.