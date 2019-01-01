أحمد موسى وجوليانو خارج حسابات النصر أمام الحزم

يغيب لاعب وسط الفريق البرازيلي جوليانو عن المشاركة في المباراة

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي غياب اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، عن فريقه في مباراته المُقبلة أمام نادي الحزم بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر أمام الحزم مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعبه ووسط جماهيره في الرياض.

وأضافت التقارير أن موسى سيستمر غيابه أسبوعين إضافيين عن المشاركة في تدريبات الفريق بشكل نهائي بسبب تعرضه لإصابة في لقاء الفتح قبل أسبوعين.

وفي إطار أخر، يغيب لاعب وسط الفريق البرازيلي جوليانو عن المشاركة في المباراة، ومن المنتظر أن يتواجد بيتروس بدلاً منه.

جوليانو عانى من إصابة في أربطة المفصل منذ لقاء الشباب، ولكنه تحامل على إصابته، وشارك في لقاء السد القطري، يوم الاثنين الماضي، الذي انتهى بخسارة النصر بـ3 أهداف مقابل هدف.

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يُذكر أن نادي النصر يسعى للفوز على الحزم من أجل الاستفاقة المحلية، بعد الاخفاق المحلي الذي تعرض له الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.