أحمد مرتضى: أتوقع عودة رمضان للأهلي وخطوة ستاد السلام "فكرتي"

أحمد مرتضى منصور يتوقع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي.

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه يتوقع عودة رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي، وعدم انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رمضان صبحي أبلغ النادي الأهلي، بأن رغبته هي الانتقال إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، رافضًا الانتقال بشكل نهائي لصفوف القلعة الحمراء.

أحمد مرتضى قال خلال تصريحات لإذاعة "أون تايم سبورتس": "تفاوضنا مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي، ومن حقنا التفاوض مع أي لاعب".

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وأوضح: "قدمنا عرضًا رسميًا للنادي الإنجليزي، لأن رمضان صبحي واحدًا من أفضل 10 لاعبين في مصر".

وواصل: "أتوقع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، وأن يتم مراضاته وعدم انتقاله لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

ورفض أحمد مرتضى التقليل من خطوة النادي الأهلي، بشأن الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 10 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة كانت فكرته.

وقال أحمد مرتضى: "هذه الفكرة كانت فكرتي وطرحتها على محمد كامل رئيس شركة استادات، وأرى أنه من الصعب أن لا يكون للزمالك والأهلي ستاد خاص بكل منهما".

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وأردف: "أنا ضد التقليل من خطوة الأهلي بشأن ستاد السلام، ونتخذ خطوات جادة في طريق ستاد الزمالك، وعُرض علينا بتروسبورت والسكة الحديد".

الأهلي أعلن عن افتتاح ملعبه الجديد بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، حيث تم تغيير اسمه، ليكون "الأهلي وي السلام".