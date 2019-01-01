أحمد خليل يُعلل عدم احتقاله بهدفه الأول ضد الظفرة

مهاجم شباب الأهلي سجل هدفي الفوز على الظفرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل أحمد خليل هدفي شباب الأهلي في مرمى الظفرة خلال المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الإماراتي، ليقود فريقه للقبه التاسع في البطولة.

ولم يحتفل أحمد خليل بهدفه الأول ضد الظفرة، فيما احتفل بالثاني، وهو ما أثار الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب ذلك.

المهاجم الإماراتي أوقف هذا الجدل بقوله لصحيفة البيان الإماراتية "لم احتفل بهدفي الأول في مرمى الظفرة لأن المباراة كانت في بدايتها، وذكرى مباراتنا مع النصر كانت عالقة في ذهني".

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أضاف حول احتفاله بالهدف الثاني مع زملائه اللاعبين "دائمًا تلك الاحتفالات ما تتم بالتنسيق بيني وبين زملائي اللاعبين".

يُذكر أن خليل كان قد سجل لفريقه ضد النصر في نهائي البطولة عام 2015، لكن ركلات الجزاء الترجيحية في النهاية منحت الفوز واللقب للعميد.