رسميًا | رفض شكوى العروبة وتأكيد صعود حتا لدوري الخليج العربي

الأمر بات نهائيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم صعود نادي حتا لدوري الخليج العربي، بعدما رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد شكوى نادي العروبة.

وكان العروبة قد اشتكى فريق مصفوت لاتحاد الكرة بسبب إشراكه لاعبًا لا يحق له اللعب خلال مباراة الفريقين معًا في دوري الدرجة الأولى، وهو الإفواري سو هوسي.

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لكن لجنة الاستئناف رفضت الشكوى مؤكدة صحة إجراءات تسجيل اللاعب في صفوف مصفوت وبالتالي صحة مشاركته في اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

وحسب هذا القرار، لن يتغير جدول ترتيب البطولة ويبقى خورفكان في الصدارة برصيد 38 نقطة وخلفه حتا بـ37 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن العروبة صاحب المركز الثالث.