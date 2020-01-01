خاص جول | أحمد حسن: ننتظر تتويج لاعب إفريقي بـ الكرة الذهبية

عميد لاعبي العالم يتحدث عن المباراة الاستعراضية التي شارك فيها أساطير كرة القدم في مصر والعالم.

مراسل جول - محمود ضياء

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وقائد منتخب مصر السابق، على أن المباراة الاستعراضية التي جمعت بين أساطير "كاف" أمام أساطير "فيفا"، تعتبر واجهة للدولة المصرية، التي دائمًا ما تقدم مثل هذه الأحداث بشكل جيد.

المباراة أقيمت على سفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019، والمقرر أن يقام في الغردقة، مساء غدٍ الثلاثاء.

حسن قال خلال تصريحات لمراسل "جول" عقب انتهاء المباراة: "النجوم الذين شاركوا في المباراة، كانوا حريصين على التواجد، بالإضافة إلى بعض النجوم الذين لم يستطيعوا الوصول في الموعد".

عميد لاعبي العالم تابع: "الثلاثي المرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب رائعين، ورياض محرز اعتذر، ولكننا لم نعرف موقف محمد صلاح حتى الآن، وكل شيء وارد".

صلاح يغيب عن حفل جوائز الكاف

وعن إمكانية غياب صلاح عن الحفل، علق حسن قائلًا: "من لن يحصل على الجائزة، يجب أن يتقبل عدم الحصول عليها، ويسعى للتتويج بها الموسم المقبل".

قائد منتخب مصر اختتم حديثه قائلًا: "كل من نافس على تلك الجائزة لاعبين عالميين، وأمامهم مشوار كبير، وننتظر منهم التتويج بالكرة الذهبية".

ويتنافس المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولكن الأخير هو أبرز المرشحين للحصول على اللقب.